Unipol batte target piano e alza dividendo a €0,85. Ok di Cimbri a ops Bper su Popolare Sondrio

Solida performance per Unipol nel 2024, a coronamento di un triennio favorevole. Il Gruppo assicurativo ha ottenuto risultati in crescita nell’ultimo esercizio e ha archiviato il triennio 2022-24 con dati cumulati superiori ai target del piano strategico. Il dividendo sale a 0,85 euro per azione e il Cda, guidato dall’Ad Carlo Cimbri, dà il via libera all’ops di Bper su Banca Popolare di Sondrio.

Raccolta assicurativa e utile netto consolidato in crescita nel 2024

Nel 2024, Unipol ha registrato una raccolta diretta assicurativa pari a 15,62 miliardi di euro, in aumento del 4,6% su base annua (da 14,93 miliardi), con una crescita del 7,7% nel ramo Danni e un +0,6% nel settore Vita.

L’utile netto consolidato si è attestato a 1.119 milioni di euro (+5,2%), di cui 1,074 miliardi di pertinenza dei soci (-2,5% e sotto il consensus di 1,09 miliardi).

Il risultato netto del gruppo assicurativo (determinato escludendo gli effetti derivanti dal consolidamento pro-quota delle collegate BPER e Banca Popolare di Sondrio) è cresciuto del 12,0%, attestandosi a 860 milioni.

Il combined ratio si è posizionato al 93,6%, al di sotto del 94% previsto, mentre il solvency ratio consolidato e quello del gruppo assicurativo hanno raggiunto rispettivamente il 213% (stima 216,8%) e il 263%.

Per quanto riguarda il quarto trimestre, secondo l’analisi di Barclays, l’utile ante imposte di 371 milioni è inferiore al consensus (432 milioni) a causa di costi una tantum legati agli oneri del Fondo di solidarietà, i costi associati alla fusione con UnipolSai e la svalutazione di UnipolRental.

Unipol batte i target del piano 2022-24

I risultati netti cumulati dal 2022 al 2024 hanno oltrepassato gli obiettivi fissati dal Piano Strategico, con 2.957 milioni di euro di utili nel triennio contro i 2.300 milioni previsti (+28,6%).

Anche i dividendi cumulati nell’arco di piano hanno superato le previsioni, raggiungendo gli 1,283 miliardi rispetto a 958 milioni attesi (+33,8%).

Il Gruppo, nel frattempo, sta ultimando le attività relative alla redazione del nuovo Piano Strategico che coprirà il triennio 2025-2027.

Dividendo Unipol in aumento a 0,85€, sopra attese

Unipol proporrà all’assemblea del 27 marzo la distribuzione di un dividendo pari a 0,85 euro per azione, superiore alla stima media degli analisti di 0,75 euro e alla previsione più ottimistica di Barclays, che si era spinta a ipotizzare una cedola da 80 centesimi, per allineare il payout ratio del dividendo alla media di settore.

Nel 2024, Unipol ha distribuito un dividendo di 0,38 euro, a valere sugli utili del 2023. La cedola di 0,85€ implica un payout ratio del 57% e un dividend yield del 6,2%.

Secondo Barclays, Unipol “sta stabilendo le basi per un dividendo progressivo nei prossimi anni”.

Cimbri dà il via libera a ops Bper su Popolare Sondrio

Il Cda di Unipol ha inoltre effettuato un’analisi iniziale dell’offerta pubblica di scambio promossa da Bper su Banca Popolare di Sondrio lo scorso 6 febbraio. Il gruppo assicurativo è il principale azionista di entrambi gli istituti, rispettivamente con il 19,8% e il 19,7% del capitale sociale.

Il board di Unipol ha reso noto di condividere “il razionale strategico e industriale dell’operazione, che coinvolge due istituti di credito con radici comuni e legati da una pluriennale condivisione di società prodotto in diversi ambiti di attività: dal risparmio gestito, al leasing e alle assicurazioni”.

Tenendo conto del consolidamento in corso nel settore bancario, l’Ad Carlo Cimbri e gli altri membri del consiglio ritengono importante “intraprendere un processo aggregativo che consentirà di rafforzare le dimensioni e il posizionamento competitivo, con positivi riflessi anche sulle attività industriali in comune con il Gruppo Unipol”, auspicando uno spirito costruttivo da ambo le parti.