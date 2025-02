Btp Più, venerdì i tassi minimi garantiti. Confronto con i Btp Valore

Venerdì 14 febbraio il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncerà i tassi cedolari minimi garantiti del BTP Più, il nuovo titolo di Stato della famiglia BTP Valore dedicato a piccoli risparmiatori e affini. In attesa di conoscere i rendimenti del nuovo strumento, ecco un confronto con le precedenti emissioni di BTP Valore, che hanno raccolto complessivamente 64,9 miliardi di euro e rappresentano circa il 2,59% dei titoli di Stato in circolazione (al 31 dicembre 2024).

Le precedenti emissioni di Btp Valore

La prima emissione del Btp Valore, a giugno 2023, aveva scadenza 4 anni (14 giugno 2027) e prevedeva cedole nominali semestrali (3,25% per i primi due anni, 4,0% per gli altri due), con un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Il titolo ha raccolto 18,19 miliardi di euro.

Nella seconda edizione, a ottobre 2023, la frequenza delle cedole (4,1% nei primi tre anni, 4,5% nei rimanenti due) è diventata trimestrale e la scadenza è stata allungata a 5 anni (14 ottobre 2028), mentre il premio extra è rimasto stabile allo 0,5%. Raccolta totale pari a 17,19 miliardi di euro.

Il terzo collocamento, a febbraio-marzo 2024, aveva le seguenti caratteristiche: scadenza 6 anni (5 marzo 2030), cedole trimestrali (3,25% per tre anni, 4,0% i seguenti tre), premio fedeltà dello 0,7%. Il prodotto ha registrato il record assoluto di raccolta (18,32 miliardi).

Infine, l’ultima emissione si è svolta a maggio dell’anno scorso, soltanto due mesi dopo la precedente. Scadenza 6 anni (14 maggio 2030), cedole trimestrali con tassi step-up (3,35% per tre anni, 3,9% per la seconda metà) e premio fedeltà dello 0,8%. L’importo raccolto è stato pari a 11,23 miliardi di euro.

Emissione Scadenza Cedole Frequenza Cedole Premio Fedeltà Raccolta (mld €) Giugno 2023 (1ª) 14 giugno 2027 (4 anni) 3,25% per i primi 2 anni, 4,0% per gli altri 2 Semestrale 0,5% 18,19 Ottobre 2023 (2ª) 14 ottobre 2028 (5 anni) 4,1% per i primi 3 anni, 4,5% per gli altri 2 Trimestrale 0,5% 17,19 Febbraio-Marzo 2024 (3ª) 5 marzo 2030 (6 anni) 3,25% per i primi 3 anni, 4,0% per gli altri 3 Trimestrale 0,7% 18,32 Maggio 2024 (4ª) 14 maggio 2030 (6 anni) 3,35% per i primi 3 anni, 3,9% per gli altri 3 Trimestrale 0,8% 11,23

Le similitudini tra BTP Più e BTP Valore

Il BTP Più è una nuova emissione di titoli di Stato italiani dedicata ai risparmiatori individuali, che condivide alcune caratteristiche con gli altri BTP Valore già collocati, ma presenta anche significative differenze. Ecco una panoramica delle similitudini e diversità tra i due strumenti.

Il primo elemento in comune riguarda i destinatari delle emissioni. Entrambe le categorie di titoli sono progettate specificamente per i risparmiatori retail e offrono opportunità di investimento accessibili e trasparenti.

Anche il meccanismo step-up delle cedole è lo stesso: sia il BTP Più che i BTP Valore collocati nel 2023 e nel 2024 prevedono tassi prefissati crescenti nel tempo. Può variare, invece, la frequenza delle cedole specifica per ciascuna emissione (solitamente trimestrale o semestrale).

Come per tutti gli altri titoli di Stato, anche per i BTP Più e i BTP Valore viene applicata una tassazione agevolata al 12,5% sui rendimenti, con esenzione dalle imposte di successione.

Le differenze tra Btp Più e Btp Valore

Durata

Il BTP Più ha una durata di 8 anni, quindi offre un orizzonte d’investimento di medio-lungo termine. Le emissioni precedenti di BTP Valore, invece, hanno avuto durate più brevi, pari a 4, 5 o 6 anni.

Opzione di rimborso

Il BTP Più prevede la possibilità di richiedere il rimborso anticipato alla pari (100) al termine del 4° anno, permettendo all’investitore di recuperare interamente il capitale investito o solo una parte, a seconda delle necessità. Questa facoltà è riservata a chi acquisterà il titolo in fase di collocamento e lo deterrà ininterrottamente fino alla finestra appositamente prevista.

Il BTP Valore, invece, non prevede un’opzione di rimborso anticipato. Entrambi i titoli possono comunque essere venduti sul mercato secondario in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, alle condizioni di mercato.

Premio fedeltà

Il BTP Più non prevede un premio fedeltà per chi mantiene il titolo fino alla scadenza finale. Il BTP Valore, invece, riconosce un premio fedeltà per chi ha acquistato il titolo in fase di collocamento e lo deterrà fino alla scadenza.

BTP Più BTP Valore Durata 8 anni 4, 5 o 6 anni Opzione di Rimborso Rimborso anticipato alla pari dopo 4 anni Non previsto Frequenza delle Cedole Trimestrale Semestrale o trimestrale Premio Fedeltà No Sì Flessibilità Maggiore, grazie al rimborso anticipato Minore

La facoltà di rimborso anticipato introduce dunque una maggiore flessibilità, mentre la mancanza del premio fedeltà riduce l’incentivo a rimanere investiti fino a scadenza e rimuove un elemento di redditività. La preferenza per uno o l’altro strumento è chiaramente legata alle esigenze individuali in termini di durata dell’investimento, necessità di liquidità e a valutazioni sui rendimenti, considerando anche l’acquisto in fase di collocamento per l’uno o sul mercato per l’altro.