Bper oltre i rumor M&A con Pop Sondrio. Outlook utili III trim con effetto Bce

BPER Banca: la banca guidata da Piero Luigi Montani si appresta ad alzare il velo sui conti del terzo trimestre del 2023.

L’appuntamento è fissato al prossimo 8 novembre.

Il titolo Bper oggi è lievemente sotto pressione, a fronte di un indice Ftse Mib di Piazza Affari che scatta di oltre l’1,5%.

Bper nel radar dei mercati con mossa Unipol-Pop Sondrio

Bper è tornata sotto i riflettori di Piazza Affari più volte, dagli inizi di settembre, quando il suo maggiore azionista Unipol, compagnia di assicurazione italiana guidata dal ceo Carlo Cimbri, ha confermato in una nota le indiscrezioni sulla richiesta, inoltrata alla Bce, dell’autorizzazione per salire nel capitale di Banca Popolare di Sondrio, altra banca che lo vedeva già primo socio, fino al 20% circa.

Da lì si sono riaccesi i rumor su una operazione di M&A tra Pop Sondrio e Bper, con la regia di Unipol.

La scalata di Unipol in Pop Sondrio si è concretizzata alla fine di settembre, quando il gruppo assicurativo ha annunciato di aver aumentato la partecipazione nell’istituto fino al 19,7%.

A tenere a bada le speculazioni su una fusione più o meno imminente tra Bper e Pop Sondrio, che avevano condizionato non poco anche il trend del titolo di Mps-Monte dei Paschi di Siena, è stata poi la carica dei piccoli soci della banca valtellinese, paladini della sua indipendenza.

Preview conti: il focus rimane sul margine netto di interesse. Outlook utile netto

Tornando ai conti che saranno diffusi tra meno di una settimana dalla banca modenese Bper, gli analisti sono in generale ottimisti, scommettendo sull’ennesima solidità del margine netto di interesse (NII), per effetto dei rialzi dei tassi della Bce, che si sono fermati soltanto una settimana fa, sulla redditività del gruppo.

L’assist della Bce, confermato già dai risultati di UniCredit, è previsto riflettersi anche nei conti delle banche italiane Intesa SanPaolo, Banco BPM e Mps, che pubblicheranno le loro trimestrali nei prossimi giorni.

Gli analisti di Bloomberg prevedono per Bper un utile netto GAAP, nel terzo trimestre di questo anno, pari a 315,167 milioni di euro, in ribasso rispetto ai 413,876 milioni del secondo trimestre del 2023.

Gli analisti di Equita SIM stimano un utile netto a 337 milioni.

Sempre Equita SIM prevede un utile operativo, per Bper, di 671 milioni, in crescita del 3% su base trimestrale.

Così la SIM milanese:

“Il risultato operativo del terzo trimestre del 2023 dovrebbe essere supportato da una stagionalità favorevole sul fronte dei costi operativi (-3%), con C/I atteso in area 50%. Sotto la linea operativa, coerentemente con le recenti indicazioni del management, non ci aspettiamo un deterioramento dell’asset quality, con default rate rimasti a livelli contenuti. Di conseguenza stimiamo un CoR <45bps”.

Per quanto riguarda i ricavi, Bloomberg stima un valore pressocché stabile a 1,315 miliardi, rispetto agli 1,334 miliardi del secondo trimestre.

Outlook simile quello di Equita, che prevede ricavi per 1,333 miliardi, piatto praticamente su base trimestrale.

Grande sarà l’attenzione all’NII, per l’appunto al margine netto di interesse.

Equita stima un “NII sostanzialmente stabile su base trimestrale, con l’ulteriore allargamento dello spread commerciale favorito dalla dinamica dei tassi, controbilanciato da una minore contribuzione da accounting TLTRO (contributo addizionale nel secondo trimestre del 2023 rispetto al primo trimestre dell’anno pari a 46 milioni, a fronte tuttavia di un rimborso dei prestiti TLTRO precedentemente erogati dalla Bce che, nel mese di giugno, è stato di circa 10 miliardi su 16 miliardi)”.

Il margine netto di interesse è atteso a 816 milioni di euro.

Anche “sul fronte delle commissioni non ci aspettiamo particolari variazioni rispetto al trimestre precedente”, si legge ancora nell’outlook di Equita dedicato a Bper.

Bper: verso sorpresa guidance? Equita migliora outlook

In generale, Equita intravede per Bper “un altro forte trimestre” e, anche, una revisione della guidance precedentemente annunciata con i risultati del secondo trimestre, che era stata considerata dalla SIM conservativa.

Gli accantonamenti sono attesi a 94 milioni di euro, con un costo del rischio pari a 43 punti base.

Tornando al possibile effetto sorpresa sull’outlook, Equita spiega che, “con un utile dei primi nove mesi del 2023 atteso a un valore superiore a 1 miliardo di euro, Bper dovrà vedere significativamente al rialzo la guidance di 1,1 miliardi fornita con i risultati del secondo trimestre del 2023, che noi avevamo già considerato significativa posizionandoci in area 1,27 miliardi”.

Per questo motivo, Equita ha migliorato l’outlook sugli anni 2023-25 dell’11% in media, principalmente per incorporare un maggiore NII, dunque un margine netto di interesse più alto, pur continuando ad assumere il picco nel 2023.

Il nuovo outlook di Equita prevede un utile netto di 1,4 miliardi, senza includere per il momento l’eventuale impatto dalla tassa sugli extraprofitti (che stimiamo pari a c.140 milioni), che tra l’altro già alcune banche italiane hanno deciso di non pagare.

Le stime sull’utile netto del 2024-2025 sono decisamente migliori rispetto a quelle del consensus (Factset), di circa il 15%.

Non per niente Equita ha rivisto al rialzo il target price sul titolo Bper del 9% a 4.5ps, a un valore pari a un P/TE = 0.66x con ROTE > 11% per il 2025.

Il titolo, ha concluso la SIM nella preview dedicata alla banca diffusa alla metà di ottobre tratta a 2025E P/E = 4x, P/TE = 0.43x e offre una remunerazione attraente (dividend yield > 12%).

Equita spiega ancora di avere un rating “hold” sul titolo Bper “in ottica relativa in quantoriteniamo ci siano nomi con più catalyst di breve termine a parità di profilo rischio-rendimento”. Ma è indubbio il suo ottimismo sulle prospettive future di crescita del gruppo.