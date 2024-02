Secondo indiscrezioni di Bloomberg, Apple ha deciso di abbandonare i piani per la costruzione del proprio brand di auto elettrica che aveva come scopo di diventare il rivale principale di Tesla. Il progetto, lo “Special Projects Group“, che adesso sarà sciolto, aveva impegnato più di 2000 dipendenti ma non si adattava al core business del colosso di Cupertino, ovvero la produzione di elettronica e servizi streaming. Secondo le fonti di Bloomberg, la decisione di sospendere il progetto è stata condivisa dal direttore operativo Jeff Williams e da Kevin Lynch, i due manager che portavano avanti il Special Projects Group di Apple.

Apple cancella il piano di produzione di auto elettriche

L’ambizione di Apple di costruire il proprio brand di auto elettrica é emersa per la prima volta nel lontano 2014, il colosso del tech ha reclutato ingegneri automobilistici e altri talenti dalle case automobilistiche già leader sul mercato delle auto. Nel corso degli anni il progetto Special Projects Group di Apple ha subito diverse riorganizzazioni, compresi i licenziamenti nel 2019, quando i dipendenti sono stati spostati in diverse parti della società. Secondo Bloomberg, alcuni dipendenti Apple della divisione automobilistica potrebbero passare nel team di intelligenza artificiale generativa.

Il colosso di Cupertino ha focalizzato gli investimenti nella divisione AI dopo il recente boom dell’intelligenza artificiale generativa e lo scorso mese ha lanciato il suo primo visore per la realtà virtuale, il Vision Pro.

Apple non è l’unica società nel settore dell’elettronica che ha deciso di lanciare un progetto nel settore delle auto elettriche. Alcuni dei rivali di Cupertino hanno investito pesantemente nella progettazione e produzione di veicoli elettrici. La cinese Xiaomi, produttore di smartphone Android, proprio questa settimana ha lanciato il suo SUV elettrico, SU7. Anche Foxconn, il principale partner di Apple, ha dichiarato l’anno scorso che costruirà auto elettriche.

Un progetto segreto

Il Co Tim Cook non ha mai riconosciuto pubblicamente il progetto automobilistico, riferendosi invece ad esso come un lavoro su “sistemi autonomi”. Inoltre la società non ha mai rivelato pubblicamente gli investimenti fatti nel settore automobilistico. Complessivamente, nell’ultimo anno la società ha speso circa 30 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente. Il budget di ricerca e sviluppo di Apple include investimenti in nuovi software e funzionalità per i prodotti esistenti come l’iPhone.