Berkshire di Buffett aumenta la liquidità e diminuisce la quota in Apple

In seguito al conferenza annuale della holding di Warren Buffett, Berkshire Hathaway in Omaha sono emerse alcune particolarità tra le quali: la liquidità disponibile della holding è aumentata fino al livello record di 189 miliardi di dollari, mentre Buffett ha continuato a vendere le sue partecipazioni in azioni Apple nel primo trimestre del 2024. Nel complesso, Berkshire ha dichiarato di aver generato un utile netto di 12,7 miliardi di dollari nel primo trimestre, in calo del 64% rispetto ai 35,5 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Buffett diminuisce la partecipazione in Apple

Nel report sugli utili relativi al primo trimestre dell’anno, Berkshire Hathaway ha riferito che la sua posizione in Apple era pari a 135,4 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 174,3 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. Si tratta di un calo nella quota di circa il 13%. Ciononostante, Apple resta la partecipazione principale della holding di Buffett. Berkshire ha inoltre venduto circa 10 milioni di azioni Apple (ovvero l’1% della quota totale nella società) nel quarto trimestre del 2023. Questa dichiarazione, se si tiene conto della variazione del prezzo delle azioni Apple, implicherebbe che Berkshire abbia venduto circa 116 milioni di azioni.

Rispondendo alle domande degli azionisti alla riunione annuale del Berkshire a Omaha, Buffett, ha suggerito che la vendita era avvenuta per motivi fiscali e in seguito di guadagni considerevoli. Ha anche lasciato intendere che la vendita potrebbe essere legata al suo desiderio di evitare un aumento delle tasse in futuro se le aliquote dovessero aumentare per finanziare il deficit fiscale statunitense in aumento.

Tanti avevano ipotizzato che l’oracolo di Omaha avesse ridotto la sua quota nella sua società preferita a causa del calo della valutazione di Apple. Il titolo Apple ha guadagnato il 48% nel 2023 quando le azioni tecnologiche delle megacap hanno guidato il rally del mercato. Ma da inizio anno ha sofferto in borsa a causa del calo della domanda di iPhone in Cina.

Le azioni del produttore di iPhone hanno recuperato alcune perdite la scorsa settimana in seguito all’annuncio di un buyback di 110 miliardi di dollari, il più grande nella storia della società. Le trimestrali della società di Cupertino ha mostrato un calo delle vendite complessive e delle vendite di iPhone. Le azioni sono scese di oltre il 4% quest’anno a causa delle preoccupazioni su come rilanciare la crescita.

Buffett conferma i suoi titoli preferiti

L’Oracolo di Omaha ha affermato che Berkshire continuerà a possedere alcune delle sue principali partecipazioni – American Express, Apple e Coca Cola – quando non sarà più al timone e il vicepresidente delle operazioni non assicurative Greg Abel subentrerà. Ha aggiunto che Apple è “ un business ancora migliore” di American Express e Coca Cola.

“Questa è la storia del motivo per cui possediamo American Express, che è un business meraviglioso”, ha detto Buffett. “Possediamo la Coca-Cola, che è una società meravigliosa.”

Berkshire, livelli record di cash

Durante la conferenza è emerso che la liquidità disponibile di Berkshire è aumentata fino a raggiungere la cifra record di 189 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024. La cifra sottolinea la difficoltà che l’investitore miliardario e il suo team hanno avuto nel cercare di trovare investimenti che possano essere ritenuti validi.

Sabato la società ha rivelato di aver venduto azioni nelle varie partecipazioni per un valore di poco meno di 20 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell’anno, acquistandone 2,7 miliardi nello stesso periodo. Di conseguenza, il valore del suo portafoglio azionario è sceso a 336 miliardi di dollari, dai 354 miliardi di dollari di fine anno.

La documentazione presentata alle autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi indicava che Berkshire aveva venduto una parte significativa della sua partecipazione in Apple, che era diventata una partecipazione fondamentale per la holding di Omaha da quando uno dei vice di Buffett aveva investito per la prima volta nel 2016.