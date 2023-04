Un crescente coro di funzionari della BCE prevede che il ciclo dei rialzi dei tassi finirà presto, segnalando un ritrovato consenso dopo le tensioni durante l’ultima riunione di marzo. Il governatore della banca centrale francese, Francois Villeroy de Galhau ha affermato il venerdì scorso che la BCE ha completato la maggior parte della stretta monetaria necessaria per riportare l’inflazione al target del 2% nel medio termine. Anche se l’inflazione dell’Eurozona rimane al +6,9% su base annuale, mentre la crescita relativa a marzo é pari allo +0,9% m/m.

Consiglio direttivo BCE, i pareri sui tassi

Da allora, i suoi colleghi del Consiglio direttivo di Grecia, Lituania e Croazia hanno espresso dei parere simili. Ma vediamo insieme cosa hanno detto i vari banchieri centrali e componenti del board della BCE.

Francois Villeroy de Galhau, il governatore della banca centrale francese ha affermato, “Anche se abbiamo completato la maggior parte del nostro viaggio di rialzo, forse abbiamo ancora un po’ di strada da fare.” (31 marzo)

Yannis Stournaras, il governatore della banca centrale della Grecia, ha dichiarato “Dopo gli ultimi eventi, ora sento che siamo vicini alla fine del ciclo dei rialzi dei tassi. Non posso dire, che è finita, ma siamo decisamente vicini alla fine. (2 aprile)

Gediminas Simkus, il governatore della banca centrale della Lituania: “Credo che abbiamo fatto la maggior parte del percorso degli aumenti dei tassi di interesse, ma non ci siamo ancora.” (3 aprile)

Boris Vujcic, il governatore della banca centrale croata sostiene che “La maggior parte del ciclo di rialzi dei tassi è alle nostre spalle”. (5 aprile)

Sebbene la presidente, Christine Lagarde non abbia dovuto affrontare grandi disaccordi tra i vari componenti del board per quanto riguarda la politica sui tassi, le opinioni hanno iniziato a divergere su quanto ancora bisogna proseguire con il ciclo dei rialzi per riportare l’inflazione al 2% nel medio termine.

I membri in disaccordo con i tassi

Secondo Christine Lagarde, tre o quattro funzionari della Banca centrale europea non hanno sostenuto l’aumento di marzo di 50 pb che ha riportato il tasso sui depositi al 3%. Quel gruppo, ha affermato, avrebbe preferito aspettare che i mercati finanziari si calmassero dopo la recente crisi del settore bancario.

Le ultime osservazioni suggeriscono che gli operatori che scommettono su altri due aumenti da 25 punti base, potrebbero essere vicini a ciò che i i banchieri hanno in mente. Anche il falco, Robert Holzmann, il governatore della banca centrale dell’Austria, che in precedenza aveva sostenuto un tasso terminale del 4,5%, ora sembra propendere per fare di meno.