Bce e banche euro: che succede alle riserve obbligatorie? Non solo tassi: Lagarde pronta al verdetto

La Bce di Christine Lagarde è pronta a fare, oltre che sui tassi, anche il grande annuncio sulle riserve minime obbligatorie che le banche dell’area euro devono parcheggiare nei suoi forzieri.

L’attenzione è massima, visto che i falchi sono sempre in agguato.

La data clou è domani, mercoledì 13 marzo 2024, quando la Bce si riunirà per decidere il da farsi sulla questione, che preoccupa non poco le banche, così come anche i cittadini e le imprese dell’Eurozona:

l’ultima parola della Banca centrale europea, di fatto, andrà a condizionare il fluire del credito all’interno del blocco.

La buona notizia, stando a quanto emerge dai rumor di Bloomberg, è che per ora quel ratio non dovrebbe essere toccato, rimanendo pari all’1%.

Riserve obbligatorie: cosa si intende per il diktat della Bce alle banche

Intanto, vale la pena di ricordare cosa si intende per riserve obbligatorie minime.

Il significato è esplicitato nello stesso sito della Bce:

“Le banche dell’area dell’euro devono detenere un certo ammontare di fondi nei loro conti correnti presso la banca centrale nazionale a titolo di riserve obbligatorie minime. Per ogni banca la riserva obbligatoria minima è stabilita solitamente per un periodo di sei-sette settimane, il cosiddetto ‘periodo di mantenimento'”.

“La quantità di fondi da detenere – spiega la Banca centrale europea – è calcolata sulla base dei dati di bilancio della banca prima dell’inizio di ogni periodo di mantenimento. Le banche devono attualmente detenere come minimo un importo pari all’1% di determinate passività, principalmente depositi della clientela, presso la rispettiva banca centrale”.

“Le riserve minime totali delle banche dell’area dell’euro sono pubblicate ogni giorno nella sezione dedicata all’analisi della liquidità sul nostro sito Internet”, sottolinea ancora l’istituzione.

Al momento, il ratio delle riserve obbligatorie minime delle banche è pari all’1% e le aspettative, per la giornata di domani – quando si riunirà la Bce – sono per un nulla di fatto:

una buona notizia per le banche dell’Eurozona, dopo l’annuncio shock arrivato lo scorso anno, con un comunicato ad hoc : annuncio con cui l’Eurotower ha reso nota l’intenzione di fissare a zero la remunerazione delle riserve obbligatorie depositate dalle banche.

Motivazione data alla mossa: preservare “l’efficacia della politica monetaria, mantenendo l’attuale grado di controllo sulla sua intonazione e assicurando la completa trasmissione delle decisioni sui tassi ai mercati monetari”.

Con quell’annuncio, la Bce ha praticamente portato a zero la remunerazione versata alle banche a fronte delle riserve parcheggiate.

Pessima notizia per gli istituti di credito, come aveva lamentato in quei giorni Antonio Patuelli, numero uno dell’Abi, Associazione bancaria italiana:

“A sorpresa, la Bce ha deciso anche di azzerare la remunerazione per le banche della riserva obbligatoria”. Una decisione, aveva commentato Patuelli, che “costerà alle banche, così come è stata ed è onerosa la decisione della Bce dell’autunno scorso di rendere significativamente costosa la residua liquidità concessa dalla Bce alle banche attraverso i piani di finanziamento a lungo termine TLTRO” .

Bce verso aumento riserve obbligatorie minime? I rumor

In questa situazione, è chiaro che, se l’ammontare delle riserve obbligatorie minime dovesse aumentare, aumenterebbe anche la quantità di depositi che le banche dell’area euro dovrebbero parcheggiare nei loro conti presso la Bce senza ricevere tra l’altro nessuna remunerazione:

un bel problema per gli istituti di credito, che dovrebbero rifare i loro conti, cancellando ulteriori fonti di entrate.

Fortunatamente, dai rumor riportati da Bloomberg, emerge che, per ora, questa minaccia sembra essere stata schivata.

Niente esclude tuttavia che le riserve possano aumentare successivamente: e in quel caso, a pagare lo scotto, non sarebbero solo le banche, ma la stessa economia dell’area euro, che si troverebbe alle prese con banche costrette a essere più avare nell’erogazione dei prestiti alle famiglie e alle imprese, a causa di un nuovo vincolo da rispettare.

Bloomberg riporta le indiscrezioni nell’articolo “ECB Is Leaning Toward Keeping Banks’ Minimum Reserve Level at 1%” , segnalando che le aspettative su una eventuale mossa della Banca centrale europea sono diverse:

se gli analisti di Commerzbank prevedono un aumento delle riserve minime al 2%, gli economisti di UniCredit non si aspettano nessun cambiamento, a seguito della riunione della Bce prevista per la giornata di domani. L’outlook non toglie il rischio che la Bce possa alzare le riserve minime obbligatorie in qualsiasi altro momento.

Secondo Bloomberg non è detto neanche che l’Eurotower faccia il grande annuncio sulle riserve obbligatorie minime richieste alle banche, nella giornata di domani:

d’altronde, giovedì scorso, in occasione del secondo atto sui tassi del 2024, è stata la stessa presidente Christine Lagarde a sottolineare che, questa settimana, l’obiettivo dell’Eurotower è di raggiungere un accordo generale sulla revisione dell’impianto di regole che sottostanno alle sue decisioni di politica monetaria, e che comunicazioni specifiche relative alla riserva (MRR) arriveranno con un annuncio successivo.

Ma l’attesa per l’esito delle discussioni sulle riserve obbligatorie minime rimane decisamente elevata, per le ripercussioni che una eventuale modifica potrebbe avere sulle banche e sul credito.

Le richieste super hawkish dei falchi di Olanda e Germania

L’ipotesi di alzare le riserve, raddoppiandole dall’1% attuale al 2%, è stata rilanciata negli ultimi mesi da diversi banchieri centrali che, già alla fine di luglio del 2023, avevano chiesto all’Eurotower di riportare la percentuale delle riserve al 2%, così come era stato prima del 2011, e dunque di costringere le banche dell’area euro a parcheggiare più contanti presso la Bce.

In questo modo, avevano detto alcuni esponenti dell’Eurotower, la Bce avrebbe ridotto ulteriormente la liquidità – a loro avviso ancora eccessiva presente nel sistema finanziario -, tutelando anche i propri conti che, così come ha dimostrato la maxi perdita di bilancio sofferta nel 2023 – hanno scontato i tassi di interesse più alti che la banca centrale e le sue 20 banche nazionali pagano al momento sui depositi.

Il numero uno della Banca d’Austria Robert Holzmann aveva ventilato addirittura l’ipotesi di aumentare il ratio fino al 5-10%, mentre l’altro falco Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, banca nazionale della Germania, aveva ammesso che sarebbe stato d’accordo ad accettare livelli ancora più alti.

Ma per ora, stando alle indiscrezioni riportate da Bloomberg, il primo round sarebbe destinato a dare ragione alle colombe.

La riunione di domani della Bce sarà cruciale anche per raggiungere un accordo sulla definizione dei tassi interbancari.

E’ stata l’agenzia Reuters a pubblicare giorni fa alcune indiscrezioni, con l’articolo “Exclusive: ECB to keep floor under market rates but with eye on demand” , relative alla possibile l’intenzione della Bce di continuare a confermare un “floor” ai tassi di interesse di mercato, al contempo facendo sì che le banche abbiano una voce in capitolo più importante nel decidere la liquidità a cui vogliano attingere.

Da un lato, la Bce sarebbe dunque propensa a continuare a fissare il tasso di interesse più basso di quelli applicati sui prestiti che le banche si concedono tra di loro (i tassi interbancari).

L’intenzione di Francoforte sarebbe però anche, una volta drenate le riserve in eccesso presenti nel sistema finanziario (qualcosa che richiederebbe comunque anni), permettere alle stesse banche commerciali dell’area euro di aiutarla a determinare quei tassi interbancari.

Sempre Reuters aveva anticipato che un annuncio su questo nuovo meccanismo – che prenderebbe il nome di demand-driven floor , ovvero floor condizionato dalla domanda – avrebbe potuto essere diramato proprio dal meeting di domani della Bce.

