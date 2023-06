Sfida accettata, tra il ceo di Tesla, Elon Musk e il ceo di Meta Platforms, ex Facebook, Mark Zuckerberg. Elon Musk, ha suggerito Las Vegas come location di un “incontro in gabbia” dopo essere stato sfidato a un combattimento dal co-fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg.

La sfida

Dopo che Elon Musk ha recentemente twittato che sarebbe stato “pronto per una rissa in gabbia” con Zuckerberg, il CEO di Meta ha risposto pubblicando uno screenshot del tweet di Musk come una story su Instagram con la didascalia “inviami la posizione”.

This is Zuck’s story on insta right now. Simulation confirmed ✅ 😅😅😅 pic.twitter.com/Vu0vrihFIV — Penny2x (@imPenny2x) June 22, 2023

Dunque, il post di Zuckerberg sul suo account Instagram non è, in effetti, uno scherzo, il che significa che ora la palla è nell’angolo di Musk. Dopo che questa storia è stata pubblicata, Musk ha risposto con due parole sempre sulla sua piattaforma Twitter: “Vegas Octagon“. Ha poi twittato: “Ho questa grande mossa che chiamo ‘The Walrus’, dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla”.

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Il retroscena

Vediamo insieme il retroscena per capire meglio da dove parte il “giochino” sui social tra i due miliardari del tech. La serie di scambi è iniziata all’inizio di questa settimana quando Mario Nawfal, fondatore e CEO di International Blockchain Consulting, ha twittato “META to Release ‘Twitter Rival’ Called THREADS” ovvero Meta sta per lanciare una propria versione di Twitter, chiamata Threads. Secondo quanto riferito Meta sta lavorando a un’app di social network autonoma basata su testo che potrebbe competere direttamente con Twitter. Come spiega il sito tech The Verge: da quando ha recentemente riportato maggiori dettagli sulla futura versione Twitter di Meta Platforms, Musk ha schernito Zuckerberg su Twitter con un tweet così: “Zuck my 👅”.

Durante una riunione interna di Meta la scorsa settimana, il chief product officer Chris Cox ha detto ai dipendenti che l’azienda pensa che i creatori vogliano una versione di Twitter che sia “gestita in modo sano”, attirando applausi. “Ho sempre pensato che Twitter dovrebbe essere usato da un miliardo di persone”, ha detto Zuckerberg durante una recente intervista podcast con Lex Fridman.

Tornando al possibile combattimento fisico, qualora dovesse accadere, vale la pena specificare che secondo quanto riferito dai media USA, Zuckerberg è in possesso di una cintura bianca nel jiu-jitsu brasiliano. Si allena con Dave Camarillo dell’accademia Guerilla Jiu Jitsu, cintura nera di judo e jiu-jitsu, che ha allenato numerosi campioni UFC (Ultimate Fighting Championship). Visto le previsioni, che danno un vantaggio a Zuckerberg contro Musk, ciò ha scatenato un commento di Musk che ha suggerito che è pronto a sfidare con Zuckerberg. Musk ha scherzato: “Sono pronto per una partita in gabbia”.