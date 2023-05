USA, TikTok vietato nello stato di Montana

Il governatore dello stato di Montana negli Stati Uniti, Greg Gianforte (Repubblicano) ha firmato un disegno di legge che vieta all’app cinese TikTok di operare nello stato a partire da gennaio 2024.

I motivi per il ban

Il governatore di fede repubblicana, Gianforte ha fatto sapere di aver vietato TikTok nel Montana “per proteggere i dati personali e privati dei cittadini dal Partito Comunista Cinese”, diventando così il primo a vietare l’applicazione di social media.

La controversa legge segna il passo più importante mai compiuto da uno stato statunitense per limitare TikTok per problemi di sicurezza percepiti e arriva in seguito alle richieste di alcuni legislatori federali che hanno chiesto un divieto nazionale della app cinese.

Inoltre, Gianforte ha firmato un disegno di legge aggiuntivo che vieta l’uso di qualsiasi applicazione di social media “legata ad avversari stranieri” su dispositivi governativi, incluse le app CapCut e Lemon8 di proprietà di ByteDance e Telegram, che è stato fondato in Russia.

Multe di $10.000 per i trasgressori

Il disegno di legge, che entrerà in vigore a gennaio 2024, e nomina specificamente TikTok come target principale, vietando all’app di operare all’interno dei confini di stato. La legge prevede anche multe di $10.000 al giorno per i trasgressori, inclusi gli app store che ospitano l’applicazione dei social media.

Il mese scorso, i legislatori della Camera dei rappresentanti del Montana hanno votato 54-43 per approvare il disegno di legge, noto come SB419.

La risposta di TikTok

In una dichiarazione rilasciata alla CNN, il portavoce della società ha affermato che avrebbe spinto per difendere i diritti degli utenti nello stato di Montana.

“Il governatore Gianforte ha firmato un disegno di legge che viola i diritti del Primo Emendamento (First Amendment), un disegno di legge che difende la libertà di parola, della popolazione del Montana vietando illegalmente TikTok, una piattaforma che dà potere a centinaia di migliaia di persone nello stato. Vogliamo rassicurare i cittadini che possono continuare a utilizzare TikTok per esprimersi, guadagnarsi da vivere e trovare una comunità mentre continuiamo a lavorare per difendere i diritti dei nostri utenti all’interno e all’esterno del Montana.”

La legge arriva in un momento in cui TikTok deve affrontare crescenti critiche per i propri legami con la Cina. Ricordiamo che TikTok è di proprietà della società cinese ByteDance. Molti funzionari statunitensi hanno espresso il timore che il governo cinese possa potenzialmente accedere ai dati statunitensi tramite TikTok per scopi di spionaggio, sebbene finora non ci siano prove che il governo cinese abbia mai avuto accesso alle informazioni personali degli utenti TikTok con sede negli Stati Uniti.

I paesi in cui TikTok è stato vietato

Cresce intanto la lista dei paesi che hanno vietato l’uso dell’app cinese dai dispositivi governativi. L’Australia è diventata l’ultimo paese a vietare l’utilizzo di TikTok dai dispositivi dei funzionari statali, a causa delle crescenti preoccupazioni relative alla privacy e la sicurezza dell’app di proprietà cinese.

Ecco la lista di tutti i paesi che hanno vietato l’uso dell’app dai dispositivi governativi: