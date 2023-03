E’ stata piuttosto intensa la prima audizione davanti allo scettico Congresso americano del ceo di TikTok, Shou Zi Chew. Alcuni legislatori USA hanno minacciato di vietare TikTok, affermando che la sua casa madre ByteDance, società cinese con sede a Pechino, rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale.

Proprio ieri, l’ad di TikTok, il 40enne riservista dell’esercito di Singapore ed ex banchiere di Goldman Sachs, Shou Zi Chew ha affrontato i legislatori USA, cercando di rassicurarli che i dati degli americani sono al sicuro e il governo di Pechino non é in grado di influenzare ciò che gli utenti vedono su TikTok.

Qualche ora però prima della testimonianza dell’ad di TikTok, Pechino ha dichiarato che si sarebbe opposta a una vendita forzata dell’app da parte dei proprietari cinesi, cosa richiesta dall’amministrazione Biden.

E questo intervento ha aggravato le dimensioni geopolitiche dell’udienza, coinvolgendo così in maniera diretta Chew nelle tensioni USA-Cina.

L’udienza del Congresso è stata caratterizzata da feroci attacchi a TikTok da parte di Democratici e Repubblicani, durati più di cinque ore che hanno sottolineato la crescente preoccupazione per la potenziale influenza di Pechino sull’app.

In un’intervista dagli uffici WeWork dell’azienda a Washington, Chew ha affermato che percepisce l’udienza di giovedì come un’opportunità per spiegare cosa sta cercando di fare TikTok e per ottenere feedback dai membri del Congresso, e non un ultimo sforzo per salvare l’attività di TikTok in america.

“La considero un’opportunità per farlo, non un momento di vita o morte”, ha detto.

Nel video su TikTok, Chew ha fatto appello direttamente agli utenti americani, richiamando l’attenzione sul possibile divieto dell’app da Washington. Ha inoltre affermato che l’app ha 150 milioni di utenti negli Stati Uniti, quasi la metà della popolazione del paese.

Chi é Shou Zi Chew?

Nato e cresciuto a Singapore in una famiglia modesta, Shou Zi Chew ha trascorso alcuni dei suoi primi anni di carriera lavorando per una società di capitale di rischio in Asia. È poi passato rapidamente verso posizioni di alto profilo come chief financial officer di Xiaomi, gigante cinese produttore di smartphone all’età di soli 32 anni.

Per quanto riguarda l’istruzione Chew ha studiato sia a Londra alla London University College che negli USA, più precisamente alla Harvard Business School grazie alle borse di studio ottenute in seguito ai voti altissimi. Ed è proprio in quest’ultima università dove incontra la sua futura moglie, taiwanese-americana, Vivian Kao con cui ha due figli.

Relativamente sconosciuto per essere il capo di una delle società tech più famose al mondo, Chew ha assunto l’incarico di ceo di TikTok nel 2021 in seguito all’uscita dopo solo 3 mesi alla guida della società di Kevin Mayer, ex allievo di Walt Disney di alto profilo.

È un madrelingua inglese e come la maggior parte dei singaporiani, è di origini cinesi. Suo padre lavorava nell’edilizia e sua madre nella contabilità. Chew ha fatto il salto di qualità in termini di istruzione all’età di 12 anni, ottenendo dei voti alti in un esame nazionale che gli anno permesso di frequentare una scuola superiore d’élite.

Chew è stato ufficiale nell’esercito durante i suoi 2 anni e mezzo obbligatori di servizio militare in Singapore.

L’esperienza fisica più difficile della sua vita, secondo Chew, è stata il corso di sopravvivenza di cinque giorni dei militari nelle giungle del Brunei. Durante il corso di sopravvivenza, racconta il Wall Street Journal, Chew ha costruito una capanna, ha cucinato patate dolci selvatiche e ha camminato per 55 miglia.

Successivamente ha studiato e lavorato a Londra come banchiere presso Goldman Sachs. Il suo ingresso nel mondo tech é stato tramite uno stage presso Facebook e ha anche lavorato presso la società di capitale a rischio DST Global.

Ha fatto il suo ingresso a ByteDance nel 2021 come cfo per poi successivamente assumere la sua posizione attuale di ceo di TikTok.