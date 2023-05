In un report pubblicato sul sito, Apple ha annunciato che gli affari con i fornitori europei sono aumentati di oltre il 50% dal 2018, raggiungendo un totale di €85 miliardi negli ultimi cinque anni e più di €20 miliardi solo nel 2022.

Gli investimenti in Europa, secondo i numeri del gigante tecnologico, coinvolgono circa 4000 fornitori europei e riguardano anche componentistica dei dispositivi più noti: dai sensori presenti nell’Apple Watch ai laser contenuti nell’iPhone, fino ai microcontroller nel Mac. Secondo la società di Cupertino, grazie a questi investimenti e all’app economy di iOS “oggi Apple fornisce oltre 2,6 milioni di posti di lavoro in Europa”.

“Lo spirito di innovazione e l’incredibile talento dell’Europa ci hanno portato qui più di 40 anni fa e il contributo della regione ai nostri prodotti non è mai stato così forte”, ha dichiarato Cathy Kearney, Vice President of Operations di Apple. “Le nostre profonde partnership con i fornitori europei hanno contribuito a creare tecnologie rivoluzionarie e siamo orgogliosi di lavorare a stretto contatto con i fornitori di tutta Europa mentre portiamo avanti la nostra missione di de-carbonizzare la nostra intera catena di fornitura globale”.

Tra i fornitori principali anche STM

Tra i grandi protagonisti in Europa anche STMicroelectronics, gigante europeo dei semiconduttori con sedi in Francia e in Italia, sviluppa e produce chip che contribuiscono alle prestazioni leader del settore e all’incredibile efficienza dei dispositivi Apple. Per molti anni, l’azienda ha collaborato con i team di Tim Cook su sensori, gestione dell’alimentazione e circuiti integrati wireless per iPhone e altri prodotti del colosso tech.

STM impiega più di 27.000 dipendenti nelle operazioni europee e sta investendo più di 3,5 miliardi di euro nel 2023 per aumentare la propria capacità produttiva a livello globale, anche in Francia e in Italia, dove produce componenti per dispositivi Apple. Questa nuova espansione della capacità produttiva supporterà le future esigenze di Apple per microcontrollori e circuiti integrati wireless, analogici e a segnale misto. La società dei semiconduttori italo-francese alimenta le proprie operazioni legate ad Apple con il 100% di energia rinnovabile dal 2021.

Focus sull’innovazione green

La società californiana, insieme ai propri fornitori europei collabora per promuovere innovazioni che proteggano il pianeta e stimolino l’azione per il clima. In Europa, molte delle società fanno parte del “Supplier Clean Energy Program“, che ha come scopo di raggiungere la neutralità del carbonio per le operazioni aziendali legate ad Apple. Secondo quanto si legge nel report.

Il colosso tecnologico, infatti, è carbon neutral nelle sue corporate operations a livello mondiale dal 2020, ed è impegnata a raggiungere l’ambizioso obiettivo di diventare carbon neutral in tutta la sua filiera globale e nel ciclo di vita di tutti i suoi prodotti entro il 2030. In Europa, i fornitori si stanno adeguando. Dall’austriaca Ams (che produce chip), all’olandese DSM Engineering Materials, fino alla tedesca Infineon, i passi verso soluzioni di energia innovativa sono numerosi.