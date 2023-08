I nuovi posti di lavoro, escluso il settore agricolo, creati nel mese di luglio, sono stati inferiori alle attese degli economisti, secondo i numeri pubblicati del Bureau of Labour Statistics degli Stati Uniti. A luglio, i libri paga non agricoli sono aumentati di 187.000 unità, leggermente sotto le stime di Dow Jones di 200.000 unità.

Il tasso di disoccupazione sceso leggermente su nuovi minimi recenti a 3,5% rispetto alle stime di consenso al 3,6% con esattamente 5,8 milioni di disoccupati in America. Il tasso attuale è appena sopra il livello più basso dalla fine del 1969.

I settori che hanno contribuito di più per la creazione di nuovi posti di lavoro sono stati: il settore dell’assistenza sanitaria (63,000) e sociale ( 24,000), il finanziario (19,000) e quello del commercio all’ingrosso (18,000).

Mentre il settore terziario ovvero servizi di turismo e ospitalità, che è stato un settore trainante per la ripresa nell’era post-pandemia, ha aggiunto solo 17.000 posti di lavoro rispetto ad una media di guadagni di 67.000 al mese nei primi tre mesi del 2023.

“Anche a luglio le cifre sui non farm payrolls deludono le aspettative di mercato. I dati sulla creazione di nuovi posti di lavoro sono risultati deboli e inferiori alle attese e come ulteriore conferma abbiamo avuto anche le revisioni al ribasso dei mesi precedenti, che abbassano notevolmente la media degli ultimi mesi. Scrive Filippo Diodovich, Senior Market Analys di IG. “Cifre che portano argomentazioni ai membri dovish all’interno del FOMC per spingere per una nuova pausa nel ciclo di rialzi dei tassi di interesse, ovvero confermare i tassi 5,25%-5,50% nel meeting della commissione operativa che si terrà il 20 settembre.”