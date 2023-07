Fed alza tassi a record in 22 anni. Ultimo atto? Powell esclude tagli 2023

La Fed di Jerome Powell alza i tassi come da attese, non esclude altri rialzi per sfiammare ulteriormente l’inflazione e mette in guardia le colombe: magari potrà essere un po’ paziente nei confronti dell’inflazione, ma niente tagli ai tassi, almeno per quest’anno.

Come da attese, la Federal Reserve ha alzato i tassi sui fed funds Usa di 25 punti base, al nuovo range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, record degli ultimi 22 anni. Era dal 2001, di fatto, che i tassi non erano così alti.

Powell ha sfornato così l’ennesima stretta monetaria, dopo la pausa di giugno che, aveva subito precisato, non avrebbe significato uno stop, vista la crescita dei prezzi, negli Stati Uniti, ancora eccessiva rispetto al target della Fed sull’inflazione, pari al 2%.

Sul futuro dei tassi, il timoniere della Banca centrale Usa ha lasciato tutte le porte aperte:

“Potremmo alzare di nuovo i tassi nel meeting di settembre, nel caso in cui i dati dovessero avallare un rialzo”, ha detto Jerome Powell, presidente della Fed.

Ma “potremmo anche decidere di lasciare i tassi invariati. Valuteremo attentamente la situazione, come ho detto, di riunione in riunione”.

Jerome Powell non ha escluso così una nuova stretta monetaria, ma neanche ha scartato l’ipotesi di fare una pausa.

Magari, i mercati tornano a sperare, quello di ieri potrebbe essere davvero l’ultimo atto.

Ma per il 2023 nessuna prospettiva di taglio dei tassi

“Quello che dico è che taglieremo i tassi quando ci sentiremo di farlo, ma non credo che ciò avverrà quest’anno”, ha detto Powell nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi, arrivato ieri dopo la riunione di due giorni del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed.

Per quanto riguarda il 2024, ha precisato Powell, un taglio eventuale dei tassi dipenderà dalla “valutazione” che la Fed farà su quanto sarà “fiduciosa” nel ricorrere a una tale mossa.

Per i mercati, il messaggio positivo del numero uno della Fed è che la banca centrale “può permettersi di essere un po’ paziente”. Ma sempre “risoluta”, Powell ha avuto cura di aggiungere, nel ricordare che l’approccio che verrà utilizzato dipenderà sempre dai dati macro che saranno diffusi, che faranno il punto della situazione sulle condizioni di salute dell’economia.

E’ possibile, a dispetto delle colombe, che la politica monetaria debba rimanere restrittiva per un periodo di tempo più lungo.

“Dire che, sulla base di ciò che è davanti ai nostri occhi, che la politica (monetaria) non è stata restrittiva per un arco temporale sufficiente al punto da dare gli effetti desiderati – ha detto Powell. Di conseguenza, “intendiamo mantenere la politiva restrittiva fino a quando non avremo fiducia nel fatto che l’inflazione starà scendendo in modo sostenibole verso il nostro target del 2%, e siamo pronti a renderla ulteriormente restrittiva nel caso in cui lo dovessimo ritenere appropriato”.

Oggi grande trepidazione per l’annuncio sui tassi, che arriverà dalla Bce di Christine Lagarde, assediata ormai da continue critiche per una politica monetaria che viene considerata sempre di più e da più parti, una politica strozza Pil, inadeguata tra l’altro a combattere un’inflazione nata con uno shock da offerta.