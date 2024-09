UniCredit blindata da UE in stile Draghi su Commerzbank, il trend del titolo. Da Orcel l’altro annuncio su Allianz

L’UE in stile Draghi per ora blinda le mire di UniCredit su Commerzbank, mentre la banca guidata da Andrea Orcel annuncia di avere avviato il processo di internalizzazione del business bancassurance vita in Italia attraverso la disdetta degli accordi in essere con Cnp Assurances e Allianz.

La decisione, spiega UniCredit in un comunicato, “comporta l’esercizio da parte di UniCredit dei diritti a essa spettanti di acquistare la quota del 51% di CNP UniCredit Vita detenuta da CNP Assurances e la quota del 50% di UniCredit Allianz Vita detenuta da Allianz”: esercizio che permetterà all’istituto di credito di detenere, al perfezionamento dell’operazione, il 100% di CUV e UAV.

UniCredit annuncia dunque la fine delle partnership di lunga data con “due dei più rinomati gruppi assicurativi globali come CNP Assurances e Allianz”, optando per “l’internalizzazione del business bancassurance vita”, che in “Italia consentirà a UniCredit di accelerare la crescita in un settore basato su commissioni e con una buona profittabilità, in cui la banca è già uno dei maggiori operatori, nonché di ottenere sinergie e di migliorare ulteriormente il livello del servizio offerto ai clienti”.

Dopo un avvio di seduta negativo sul Ftse Mib di Piazza Affari, il titolo UniCredit segna un balzo di oltre mezzo punto percentuale, avanzando oltre la soglia di 37 euro.

Sul caso Commerzbank, la cui conquista da parte di un istituto di credito straniero ha fatto esplodere l’ansia del governo tedesco, la buona notizia, per UniCredit, è il sostegno all’operazione arrivato dall’Ue, favorevole da sempre – questa la posizione ufficiale – a operazioni di fusioni cross border tra banche europee, finora non realizzate a causa degli ostacoli legati al mancato completamento dell’Unione bancaria.

A favore di M&A tra istituti di nazionalità diversa si è espressa anche la Bce di Christine Lagarde che, più volte, ha auspicato che le banche unissero le loro forze in Europa, mettendo in evidenza i vantaggi di una direzione in tal senso.

Tra i paper stilati, quello che risale al 2021: Bank mergers and acquisitions in the euro area: drivers and implications for bank performance, parte del Financial Stability Review, che affermava come transazioni M&A cross borders tendessero a tradursi in “un miglioramento più forte della redditività di quello che avverrebbe con le fusioni domestiche”. Venendo a oggi e al caso specifico di UniCredit-Commerzbank, a dire la sua è stato il vice presidente della Bce Luis de Guindos che, in un’intervista rilasciata al rivista portoghese Expresso, commentando l’osservazione del cronista, che gli ha fatto notare che la capitalizzazione del colosso americano JPMorgan è più grande del valore combinato delle dieci banche più grandi in Europa, ha affermato di credere che il consolidamento cross border sia “un elemento importante”, ragion per cui “speriamo di continuare a fare progressi nel breve termine”. Proprio la Bce ha avrà l’ultima parola nel dossier UniCredit-Commerzbank, rilasciando o meno la sua autorizzazione sia all’ultima mossa appena annunciata dalla banca italiana, salita al 21% del capitale, che nel dare o meno l’ok alla richiesta ancora più ambiziosa presentata da Orcel, ovvero quella di rilevare fino al 30% circa, del gruppo tedesco.

(in fase di scrittura)