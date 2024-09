Diversificazione e costi ridotti: la ricetta di Bg Saxo per ‘sradicare’ alcune abitudini degli investitori italiani

Diversificare resta una delle parole d’ordine quando si parla di investimenti. Non sempre però l’importanza della diversificazione nella costruzione dei portafogli viene colta e messa in pratica dagli investitori italiani.

Ci sono delle abitudini difficili da sradicare. Nella pratica l’approccio che prediligono è, infatti, il cosiddetto “home bias”, ovvero la tendenza degli italiani a effettuare investimenti prevalentemente in titoli domestici. Con una seconda questione: si concentrano verso una sola asset class, ovvero le azioni. Abitudini d’investimento che vanno nella direzione opposta rispetto al principio della diversificazione, per il quale – proprio per limitare l’esposizione al rischio – è meglio suddividere il patrimonio investito in diverse categorie di strumenti e in titoli di più Paesi diversi.

Partendo da queste considerazioni, nell’ottica di rendere più semplice l’accesso agli investimenti e offrire a tutti gli investitori la possibilità di diversificare i portafogli, a inizio settembre Bg Saxo, il broker nato dalla joint venture tra Saxo Bank e Banca Generali, ha previsto una riduzione dei costi delle commissioni per gli ordini fino a 50mila euro, dollari o sterline. Una decisione che arriva in un momento in un cui, secondo l’indagine di Banca d’Italia “Economia per tutti”, circa il 34% degli italiani sostiene di investire nei mercati finanziari. In Italia ci sono 6,3 milioni di trader, dei quali 2,2 milioni gestiscono in modo indipendente il proprio portafoglio online, e circa 215 mila effettuano operazioni di trading settimanalmente.

“Crediamo che gli investitori stiano diventando sempre più attenti ai costi che devono sostenere e all’importanza del servizio e delle opportunità offerte. Bg Saxo permette loro di operare a prezzi realmente vantaggiosi, di accedere a strumenti e asset in maniera autonoma e consapevole e di focalizzarsi sull’importanza della diversificazione”, ha commentato Gian Paolo Bazzani, ceo di BG SAXO, che ci ha parlato delle novità lanciate questo mese.

L’ambizione di BG SAXO è cambiare il modo di investire in digitale. Ci racconta le ultime novità che avete lanciato e quali sono state le esigenze a cui intendete rispondere?

Bg Saxo sta rivoluzionando il modo di investire in digitale. Recentemente, abbiamo rivisto al ribasso le condizioni offerte alla clientela in termini di costi, proponendo alcune tra le commissioni più competitive sul mercato e abilitando tutti i clienti all’utilizzo di oltre 50mila strumenti di investimento sulle nostre piattaforme digitali. Queste novità rispondono alle esigenze di trasparenza, facilità d’uso e accesso a mercati globali che gli investitori italiani sempre più considerano come fattori essenziali.

Sottolineate l’importanza della diversificazione del portafoglio, una delle regole auree per chi investe: ma qual è l’identikit del nuovo trader che potete tracciare dai vostri dati?

Il nuovo trader/investor che emerge dai nostri dati tende a privilegiare asset diversificati ma con una forte predilezione proprio per le azioni, che rappresentano il 57% degli investimenti effettuati sulle piattaforme di Bg Saxo, contro il 20% delle opzioni, il 10% dei futures e il 5% delle obbligazioni. Inoltre, i nostri clienti investitori mostrano una maggiore propensione a esplorare mercati esteri e a seguire strategie di investimento a lungo termine. Nonostante questo, resta la tendenza degli investitori italiani ad investire principalmente in azioni domestiche (50%).

Rispetto al 2020, anno in cui era scoppiato il trading online, quali sono i volumi e le tendenze che vede oggi?

Rispetto al 2020, abbiamo osservato una stabilizzazione nei volumi di trading online. Tuttavia, è cresciuta di molto la propensione all’adozione di strumenti digitali per gestire i propri risparmi, facendo in realtà crescere il segmento che ormai possiamo definire digital investing. Gli investitori sono più informati e cercano piattaforme che offrano non solo esecuzione rapida e affidabile delle transazioni, notizie e analisi che li aiutino a decidere, ma soprattutto condizioni economiche molto più convenienti rispetto alle banche tradizionali.

Allargando lo sguardo alle tematiche di mercato: sotto la lente le mosse delle banche centrali (tagli tassi) e le elezioni Usa, come guardare a questi due grandi temi in ottica di investimenti?

Per quanto riguarda le tematiche di mercato, i tagli dei tassi delle banche centrali e le elezioni negli Stati Uniti sono temi di grande rilevanza. In particolare, le prossime elezioni Usa possono portare a cambiamenti geopolitici di ampia portata, ma anche cambiamenti normativi e fiscali che potrebbero avere un impatto significativo sui mercati finanziari. Proprio su questo tema per i prossimi mesi metteremo in atto un grande sforzo per tenere informati tutti i nostri clienti sulle opportunità ed i rischi e per confrontarci con loro.