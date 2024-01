UniCredit e Bper, tutto sui nuovi bond. Le cedole e il boom di ordini

UniCredit ha annunciato nella serata di ieri, martedì 9 gennaio 2024, di aver collocato con successo un bond Tier 2 per un importo di 1 miliardo di euro, destinato a investitori istituzionali.

Il collocamento, si legge nel comunicato diffuso dalla banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel, ha riaffermato la “solida base di investitori e la sua capacità di accesso al mercato in diversi formati” dell’istituto di credito.

Con rating Baa1/BBB/BBB l’obbligazione, con scadenza a 10 anni e 3 mesi richiamabile dopo 5 anni e 3 mesi, paga una cedola fissa del 5,375% fino ad aprile 2029 e ha un prezzo di emissione del 99,847%, equivalente a uno spread di 280 punti base rispetto al tasso swap di riferimento.

UniCredit ha precisato che, nel caso in cui non dovesse esercitare l’opzione call, la cedola verrebbe reimpostata sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, aumentato dello spread iniziale.

“Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli ordini, la guidance sullo spread inizialmente fissata a 315 punti base rispetto al mid-swap è stata infine ridotta a 280 punti base”.

Forte la domanda arrivata per il bond di UniCredit.

Le richieste sono scattate da più di 200 investitori istituzionali, con ordini superiori ai 3 miliardi di euro, e hanno avuto come mittente soprattutto i fondi, il 67%, delle seguenti aree geografiche: UK (31%), Francia (18%), Italia (14%), paesi nordici (10%) e Germania/Austria (10%).

UniCredit Bank ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a Barclays, BNP, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e UBS.

L’obbligazione, che rappresenta la prima emissione Tier 2 di UniCredit dal 2020, è documentata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P).

Del successo dell’emissione del bond Tier 2 di UniCredit ha parlato subito un articolo di reuters, che ha messo in evidenza come Piazza Gae Aulenti abbia raccolto 1 miliardo di euro, attirando con l’emissione del bond ordini di un valore pari a quasi tre volte l’importo offerto, in un contesto caratterizzato dalla corsa a finanziarsi sul mercato obbligazionario da parte di diverse big di Piazza Affari, in questi primi giorni del 2024.

Reuters ha ricordato come, già nel mese di dicembre, gli investitori avessero segnalato l’intenzione di diverse società di tornare a emettere bond, dopo un 2023 in cui i collocamenti erano stati diradati a causa di tassi di interesse troppo alti da pagare.

L’articolo ha ricordato che i detentori di bond Tier 2 vengono sacrificati in caso di default dell’emittente rispetto a chi detiene bond senior, godendo al contempo di una protezione superiore rispetto ai detentori di obbligazioni AT1.

A scegliere di rifinanziarsi sul mercato obbligazionario è stata anche Bper, che ha annunciato anch’essa nella serata di ieri di aver completato con successo una emissione obbligazionaria Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile “callable” a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

Destinati alla platea degli investitori istituzionali, i bond sono stati collocati alla pari con cedola fissa dell’8,375% fino al 16 luglio 2029, pagabile semestralmente.

Nel caso in cui Bper decidesse di non esercitare l’opzione del rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread di 595 bps e resterebbe fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo). Anche in questo caso, come in quello di UniCredit, è stata confermata la febbre per i bond del mercato. L’emissione del bond Additional Tier 1 è stata accoltacon ordini superiori a 3,2 miliardi di euro che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento dal 9,00% all’8,375% e di raggiungere la

dimensione obiettivo di 500 milioni di euro.

L’allocazione finale è stata principalmente a favore di fondi di investimento (80%) e private banking (15%). La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri – tra cui Regno Unito con il 50%, Francia con l’11% e Germania con l‘8% – e italiani, con il 18%.

Il pagamento della cedola, ha precisato Bper, è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. L’emissione del bond Additional Tier 1 prevede, inoltre, la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 della Banca e/o del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.

Barclays ha agito in qualità di Sole Structuring Advisor, Global Coordinator e Joint Bookrunner mentre Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley e UBS hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.