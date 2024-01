Bond Eni, Generali, Mediobanca: emissioni 2024 partono col botto

Corsa dei pesi massimi di Piazza Affari Assicurazioni Generali, Eni, Mediobanca, per finanziarsi nel mercato dei bond.

Per la borsa di Milano, la seconda settimana di contrattazioni del nuovo anno è iniziata con una carrelata di annunci da parte dei tre gruppi italiani quotati sul Ftse Mib sul collocamento di nuove obbligazioni.

In particolare Eni, colosso energetico guidato dal ceo Claudio Descalzi, ha annunciato di aver lanciato con successo un bond per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.

L’emissione è stata collocata sul mercato degli Eurobond e ha ricevuto ordini per oltre 5 miliardi di euro da investitori istituzionali principalmente da Regno Unito, Germania, Italia e Francia.

Nel comunicato si legge che “il prestito obbligazionario della durata di 10 anni (scadenza 15 gennaio 2034) ha un prezzo di re-offer del 99,277% e pagherà una cedola annua dello 3,875% che rimarrà invariata sino a scadenza” e che “i proventi dell’emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni”.

Il bond di Eni sarà negoziato presso la Borsa di Lussemburgo.

Mossa nel mercato obbligazionario anche da parte del Leone di Trieste: Assicurazioni Generali ha annunciato sempre ieri di aver emesso “con successo due nuove obbligazioni senior denominate in euro con scadenza rispettivamente Gennaio 2029 e Gennaio 2034”.

Entrambi i bond sono stati emessi nel contesto del programma EMTN di Assicurazioni Generali, in formato ‘green’ ai sensi del proprio Green, Social & Sustainability Bond Framework, in linea con l’impegno di Generali in materia di sostenibilità.

“Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli 2029 e dei Titoli 2034 sarà̀, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare ‘Eligible Green Projects’.

“In fase di collocamento – si legge ancora nel comunicato di Generali – sono stati raccolti ordini complessivi sulle due serie di titoli pari a più di € 2 miliardi da oltre 80 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI”.

Il gruppo ha parlato di un forte interesse per “entrambe le emissioni “da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre l’80% e il 90% degli ordini collocati per i Titoli 2029 e 2034 rispettivamente, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali”.

In particolare il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha parlato di un “ottimo esito del collocamento delle due emissioni green”, a “ulteriore conferma della solida posizione finanziaria di Generali e del nostro approccio alla sostenibilità”.

“A seguito di questa operazione – ha continuato Borean – il Gruppo risulta aver collocato complessivamente otto obbligazioni con caratteristiche ESG”.

La previsione è che “entro la fine del 2024, i bond in formato ‘green’ e ‘sustainable’ rappresenteranno circa il 40% di tutto il nostro debito finanziario in essere”. Un “risultato – ha sottolineato il direttore finanziario di Generali – pienamente in linea con l’obiettivo di un’efficiente gestione del debito e dei suoi costi, unito al forte impegno nella sostenibilità, come previsto nel piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’”.

Nella giornata di ieri, lunedì 8 gennaio 2024, si è messa in evidenza anche l’annuncio di Mediobanca relativo all’emissione di un nuovo bond.

Per la precisione Piazzetta Cuccia ha reso noto che Mediobanca ha concluso nella giornata di ieri “con successo il collocamento di un covered bond con scadenza a 5 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di Euro”, emettendo “il primo covered bond italiano del 2024, in un contesto di mercato contraddistinto negli ultimi trimestri da un numero elevato di emissioni di covered bond da parte di banche italiane”.

Mediobanca ha annunciato che “il covered bond, prezzato con cedola pari a 3.25% ed un rendimento pari a mid swap +65 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,4 miliardi che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (mid swap +70bps) e di raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di Euro”.

Il 70% degli ordini è arrivato dall’estero, assistendo alla partecipazione di tutti i maggiori investitori europei, “a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca quale emittente a livello continentale”.

Francesco Saverio Vinci, Direttore Generale di Mediobanca, ha commentato l’operazione sottolineando che “il successo di questa nuova emissione, sottoscritta al 70% da investitori esteri, è una ulteriore testimonianza della fiducia e dell’apprezzamento del mercato verso Mediobanca e verso le prospettive di crescita delineate nel Piano Strategico ‘One Brand One Culture’ al 2026”.

Il risultato – ha continuato il direttore generale di Piazzetta Cuccia, “rafforza ulteriormente la nostra determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati”.

Nella nota la banca italiana ha messo in evidenza che l’esito della nuova emissione, nell’attuale contesto macroeconomico, conferma anche “l’importanza di un approccio flessibile nella diversificazione delle fonti di finanziamento”, rimarcando che “l’emissione del primo covered bond italiano del 2024 è una chiara espressione di questa strategia, rappresentando un importante tassello nel percorso di crescita”.