Goldman Sachs ha registrato profitti nettamente inferiori alle attese per il quarto trimestre, penalizzati da un forte rallentamento delle entrate dell’investment banking e gestione patrimoniale.

Il gigante USA ha dichiarato che l’utile trimestrale è stato di 1,33 miliardi di dollari, in calo del 66% rispetto a un anno fa. L’utile per azione per il IV trimestre si è attestato a 3,32 dollari sotto le attese di 5,56 dollari per azione previsti da FactSet.

Inoltre, la banca guidata da David Solomon ha registrato ricavi pari a 10,59 miliardi di dollari, in calo del 16% rispetto all’anno precedente, anche qui sotto le stime degli analisti di 10.83 miliardi di dollari.

Il titolo cede più del 3,0% a 362 dollari per azione nel pre-market di Wall Street in seguito alle trimestrali. Mentre Morgan Stanley sta accelerando al rialzo (+3,7%) a 95 dollari per azione nel pre-market in seguito ai conti sopra le aspettative degli analisti, in parte grazie alle entrare record della divisione gestione patrimoniale.

Goldman Sachs: trimestre peggiore delle attese, possibili ulteriori tagli forza lavoro

“Le attese degli analisti per l’ultimo trimestre di Goldman Sachs erano già terribili, però i risultati del IV trimestre sono stati ancora più miserabili del previsto”, ha dichiarato Octavio Marenzi, CEO di Wall Street Opimas, in una nota. “Ricavi ampiamente in linea con le previsioni, ma gli utili hanno subito un duro colpo. Il vero problema sta nel fatto che le spese operative sono aumentate dell’11%, mentre i ricavi sono crollati”.

Questi numeri potrebbero portare ad ulteriori tagli dei costi e licenziamenti all’interno di Goldman Sachs, ha affermato Marenzi.

Il quarto trimestre è stato brutto per il comparto bancario di Wall Street, i rivali di Goldman Sachs, JPMorgan e Citigroup hanno registrato un calo dei ricavi dell’investment banking di quasi il 60% secondo i numeri della scorsa settimana.

Gli analisti sono in attesa della call di Solomon nella quale farà il punto sull’organico della società e le spese dopo che la banca ha licenziato 3.200 dipendenti la scorsa settimana.