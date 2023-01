Le più grandi banche americane si stanno preparando per una possibile recessione accantonando quasi $3 miliardi per crediti inesigibili conosciuti anche come non-performing loans.

JPMorgan ha dichiarato oggi di aver stanziato 1,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre, mentre le riserve di Citigroup per crediti inesigibili sono cresciute di 640 milioni di dollari. Mentre, Wells Fargo e Bank of America hanno messo da parte ciascuno circa $ 400 milioni.

JPMorgan, crescono i i profitti del IV trimestre, grazie ai tassi di interesse

JPMorgan ha dichiarato venerdì che il suo profitto del quarto trimestre è aumentato del 6%, spinto dall’aumento dei tassi di interesse che ha portato il suo reddito relativo ai prestiti a un livello record. La più grande banca USA ha registrato un utile netto di 11 miliardi di dollari, o 3,57 dollari per azione, rispetto ai 10,4 miliardi di dollari, o 3,33 dollari per azione, di un anno fa. Numeri sopra le attese degli analisti di 3,08 dollari per azione.

L’amministratore delegato, Jamie Dimon ha dichiarato che l’economia rimane forte, anche se ha avvertito che “non conosciamo ancora l’effetto finale di venti contrari come la guerra in Ucraina, l’inasprimento monetario e l’elevata inflazione.”

JPMorgan ha registrato entrate in crescita del 18% a 34,55 miliardi di dollari grazie ai tassi di interesse più elevati che hanno determinato un boom nell’attività di prestito della banca.

Il reddito netto da interessi della banca è balzato del 48% a 20,2 miliardi di dollari, un record trimestrale che ha superato la previsione sorprendentemente alta della banca di 19 miliardi di dollari. Questa metrica misura ciò che la banca guadagna sui prestiti meno ciò che paga ai depositanti. Il margine di interesse netto della banca è aumentato al 2,47% dal 2,09% del terzo trimestre.

Nel 2022, i ricavi della banca sono aumentati del 6% a 128,7 miliardi di dollari, il quinto anno record consecutivo. Il profitto è sceso del 22% a $ 37,7 miliardi a causa degli accantonamenti per crediti inesigibili.

Wells Fargo soffre in borsa, crolla l’utile netto (-50%)

Il titolo Wells Fargo sotto pressione a Wall Street dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, appesantiti da un recente accordo legale e dalla necessità di accumulare riserve per possibili “bad loans”.

L’utile netto di Wells Fargo è crollato del 50% a $ 2,86 miliardi, o 67 centesimi per azione, da $ 5,75 miliardi, o $ 1,38 per azione di un anno fa. Il crollo degli utili è in parte causato dalla minore attività della banca legata ai mutui ipotecari.

Nell’ultimo trimestre, la banca ha accantonato 957 milioni di dollari per possibili perdite di crediti inesigibili dopo aver ridotto gli accantonamenti di 452 milioni di dollari proprio un anno fa. La disposizione includeva un aumento di 397 milioni di dollari dell’indennità per perdite su crediti che riflette la crescita dei prestiti e un ambiente economico meno favorevole, ha affermato la banca.

Il deludente report sugli utili è arrivato dopo l’annuncio all’inizio di questa settimana che Wells Fargo si avrebbe ritirata dal mercato dei mutui statunitensi. Nel frattempo, la banca ha dichiarato il mese scorso che avrebbe avuto una perdita operativa al netto delle imposte di $ 2,8 miliardi legata ai costi legali e normativi. L’istituto di credito ha dichiarato che i ricavi da prestiti immobiliari sono diminuiti del 57% in questo trimestre.

Citigroup, utile in calo del 21% nel IV trimestre

Citigroup ha registrato un utile netto del quarto trimestre in calo di oltre il 21% rispetto a un anno fa, a causa degli accantonati per potenziali perdite su crediti inesigibili.

Citi, una delle più grandi banche degli Stati Uniti, ha pubblicato utile netto per il quarto trimestre 2022 di 2,5 miliardi di dollari, o 1,16 dollari per azione rispetto ai 3,2 miliardi di dollari di un anno fa. Ricavi pari a 18 miliardi di dollari sopra le attese di Refinitiv di 17,9 miliardi di dollari.

La banca ha messo da parte più denaro per le perdite su crediti in futuro, aumentando le riserve del 35% rispetto al trimestre precedente a 1,85 miliardi di dollari. Inclusi i $ 640 milioni per impegni non finanziati a causa della crescita dei prestiti nel private banking.

“La divisione mercati ha avuto il miglior quarto trimestre della storia recente, trainata da un aumento del 31% nel reddito fisso ($3.16 miliardi), mentre Banking e Wealth Management sono stati influenzati dalle difficili condizioni di mercato che hanno dovuto affrontare durante tutto l’anno”, ha commentato la CEO, Jane Fraser.

Bank of America batte le attese degli analisti

Bank of America ha pubblicato oggi i risultati del quarto trimestre che hanno evidenziato l’aiuto dei tassi di interesse più elevati che hanno compensato per il forte rallentamento della divisione investment banking. La banca ha guadagnato 85 centesimi per azione nell’ultimo trimestre. Gli analisti avevano stimato un utile di 77 centesimi per azione, in base ai dati Refinitiv.

Mentre i ricavi nel quarto trimestre sono stati pari a 24,66 miliardi di dollari sopra le attese degli analisti di 24,33 miliardi di dollari.

La banca ha registrato 14,7 miliardi di dollari di margini di interesse, in crescita del 29% su base annua ma leggermente al di sotto delle aspettative di Wall Street di 14,8 miliardi di dollari, secondo StreetAccount.

Gli elevati margini di interesse hanno contribuito a compensare il calo delle commissioni di investment banking, che sono scese di oltre il 50% a $ 1,1 miliardi. Tale risultato è stato ampiamente in linea con le aspettative di StreetAccount.