Tesla, Elon Musk teme la scommessa Buffett?

Il ceo di Tesla Elon Musk ha più di un motivo per brindare, forte della trimestrale record appena resa nota dal colosso delle auto elettriche, che ha messo il turbo al titolo, schizzato ieri sul Nasdaq del 10,97% a quota 160,27 dollari.



Le quotazioni di TSLA sono andate di fatto su di giri dopo la pubblicazione dei conti del quarto trimestre del 2022, che alcuni analisti bearish ritenevano un fattore che avrebbe potuto frenare la corsa del titolo. E invece no.

Detto questo, Elon Musk non abbassa la guardia contro la competizione presente nel mercato EV.

Tra le altre tante cose che ha detto nella conference call indetta con gli analisti per commentare i conti, si mette in luce il rispetto e l’ammirazione per le rivali cinesi di Tesla, tra cui compare anche BYD, la scommessa di Warren Buffett.

Il nome BYD non è stato fatto, ma Musk ha profetizzato che, probabilmente, sarà un’azienda cinese a confermarsi la più grande rivale del gigante dell’auto da lui gestito che sta comunque, parole sue, “vincendo in Cina”, almeno in questo momento.

Nel mercato made in China, i competitor di Tesla cinesi sono diversi, incluse le start up NIO, Xpeng e LI Auto.

La rivale numero uno, nel paese, è tuttavia BYD (Build Your Dream, traduzione ‘Acquista i tuoi sogni'”.

LEGGI ANCHE

Ives Wedbush, Titolo Tesla ancora in discount, Musk è tornato nella veste di supereroe

Tesla: trimestrale record. Elon Musk smonta i dubbi

BYD è riuscita a detronizzare anche Tesla. Per il titolo EV Barclays calcola un maxi margine di rialzo

“Abbiamo un grande rispetto per le case automobilistiche che operano in Cina – ha detto Musk – Sono le più competitive al mondo…sono quelle che lavorano più duramente e in modo più intelligente. Dunque, se dovessi fare una ipotesi..probabilmente qualche società là fuori della Cina è la più probabile a diventare seconda a Tesla“.

BYD: è ancora la grande scommessa di Warren Buffett?

Per quanto riguarda BYD, un articolo della CNBC ricorda che il produttore cinese di EV ha venduto lo scorso anno a livello globale 911.140 auto elettriche e un totale di 1,8 milioni di veicoli, includendo le auto ibride. Tesla ha consegnato in tutto, nel 2022, 1,31 milioni di auto.

Va detto che, verso la fine del 2022, Warren Buffett ha ridotto la partecipazione detenuta nel capitale di BYD.

Non solo. Buffett ha tagliato ulteriormente la sua puntata nella start up cinese agli inizi di gennaio, portandola a un valore inferiore alla soglia del 14%.

Per la precisione, in un documento depositato presso la borsa di Hong Kong, la conglomerata fondata e gestita da Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha comunicato di aver venduto 1 milione di altre azioni BYD, detenendo così una partecipazione pari al 13,97%.

Nessuna spiegazione è stata fornita dall’investitore miliardario Buffett, che probabilmente ha voluto semplicemennte passare all’incasso.

La motivazione relativa alla vendita di ulteriori azioni potrebbe arrivare in occasione della lettera agli investitori, prevista a breve.