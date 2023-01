Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti e otto stati federali hanno citato in giudizio il gigante del web Google, chiedendo lo smantellamento del proprio business che gestisce gli annunci pubblicitari, per una presunta monopolizzazione illegale del mercato della pubblicità digitale.

Al termine della seduta di Wall Street, il titolo Alphabet, società madre di Google, ha esteso i ribassi in seguito alla notizia, chiudendo in calo del 2% a 97,7 dollari per azione. Negli ultimi 12 mesi il titolo ha perso il 23%, sottoperformando l’indice Nasdaq 100.

Google è il protagonista dominante nel mercato della pubblicità digitale, che ha un valore di 278,6 miliardi di dollari. Il gigante del web controlla la maggior parte della tecnologia utilizzata per acquistare, vendere e servire la pubblicità online.

Il DOJ ha affermato che il dominio di Google gli consente di incassare almeno $ 0,30 su ogni dollaro speso dagli inserzionisti attraverso i suoi strumenti pubblicitari online.

“La causa che abbiamo intentato oggi cerca di ritenere Google responsabile di quelli che sosteniamo siano i suoi monopoli di lunga data nelle tecnologie pubblicitarie digitali che i creatori di contenuti utilizzano per vendere annunci e gli inserzionisti utilizzano per acquistare annunci su Internet”, ha affermato Jonathan Kanter, capo dell’antitrust del DOJ in una conferenza stampa martedì.

New York, California e Virginia sono stati tra gli stati che hanno firmato la denuncia, che è stata presentata al tribunale federale della Virginia.

Non è mancata la risposta di Google, il gigante del web ha affermato che la causa “tenta di scegliere vincitori e vinti nel settore altamente competitivo della tecnologia pubblicitaria. Il caso “riproduce in gran parte una causa infondata del procuratore generale del Texas, gran parte della quale è stata recentemente archiviata da un tribunale federale. Il Dipartimento di Giustizia sta raddoppiando un’argomentazione errata che rallenterebbe l’innovazione, aumenterebbe le tariffe pubblicitarie e renderebbe più difficile la crescita di migliaia di piccole imprese ed editori.”

L’amministrazione Biden sfida i colossi del tech

La causa intentata dal Dipartimento di Giustizia contro Google di Alphabet si aggiunge alle accuse di condotta anticoncorrenziale contro il settore tecnologico dominato da Google, Amazon.com, Apple e Meta Platforms.

I legislatori hanno accusato le società tech di agire come “guardiani” che utilizzano i loro vantaggi strutturali nell’economia online per svantaggiare i concorrenti e soffocare l’innovazione. Queste quattro società stanno affrontando o sono state oggetto di 15 indagini antitrust o denunce da parte di forze dell’ordine federali e statali che sfidano parti fondamentali dei loro modelli di business e, in alcuni casi, tentano di concludere acquisizioni chiave.

Tornando a Google, la causa rappresenta il primo caso importante dell’amministrazione Biden che sfida il potere di una delle più grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti, a seguito di un’indagine iniziata sotto l’ex presidente, Donald Trump. Inoltre, è una delle poche volte in cui il Dipartimento di Giustizia ha chiesto lo scioglimento di una grande azienda dopo lo smantellamento del sistema di telecomunicazioni Bell negli anni ’80.

La risoluzione del caso potrebbe essere lontana anni. Secondo la denuncia “Il potere pervasivo di Google sull’intero settore della tecnologia pubblicitaria è stato messo in discussione dai suoi stessi dirigenti della pubblicità digitale”. “L’analogia sarebbe se Goldman o Citibank possedessero il NYSE.”

DOJ accusa Google di condotta anticoncorrenziale

Il capo dell’antitrust del DOJ, Kanter, ha dichiarato durante la conferenza stampa che negli ultimi 15 anni Google si è impegnata in condotta anticoncorrenziale, incluso un “modello di acquisizioni per ottenere il dominio del mercato“.

Questi includono l’acquisizione nel 2007 del gigante della pubblicità online DoubleClick per 3,1 miliardi di dollari, che il DOJ sta cercando di sciogliere, l’accordo del 2010 per l’acquisto di Invite Media per 81 milioni di dollari e l’acquisto nel 2011 di AdMeld per 400 milioni di dollari.

La denuncia del Dipartimento di Giustizia chiede anche il risarcimento dei danni a Google per presunti addebiti eccessivi alle agenzie del governo federale, come l’esercito degli Stati Uniti, che hanno acquistato annunci online.

L’agenzia ha affermato che dal 2019 il governo degli Stati Uniti ha speso più di 100 milioni di dollari in pubblicità online, ma la denuncia non ha indicato la somma che il Dipartimento di Giustizia sta cercando di recuperare.