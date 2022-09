BYD è riuscita a detronizzare anche Tesla. Per il titolo EV Barclays calcola un maxi margine di rialzo

Il titolo di BYD, casa automobilistica cinese produttrice di auto elettriche, avrebbe un margine di rialzo fino a +40% circa. Lo ha scritto oggi in una nota l’analista di Barclays Jiong Shao, stando a un articolo pubblicato sul sito della Cnbc.

“BYD (Build Your Dream, traduzione ‘Acquista i tuoi sogni’) è diventato il produttore globale di EV numero uno al mondo in termini di consegne, nel secondo trimestre del 2022, detronizzando per la prima volta Tesla da quel piedistallo. E la crescita del suo fatturato a tre cifre dovrebbe proseguire nel resto del 2022, nonostante la base già consistente”, si legge nella nota di Jiong Shao.

L’analista di Barclays ha, di conseguenza, fissato un target price di 40 dollari per il titolo BYD, il che implica un margine di rialzo pari a +38% rispetto al valore a cui il titolo BYD ha concluso la sessione di ieri.