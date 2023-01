Microsoft si prepara ad annunciare ulteriori licenziamenti questo mercoledì mattina, secondo indiscrezioni del Wall Street Journal.

L’anno scorso, Microsoft ha già avuto una serie di licenziamenti ma non ha annunciato quante posizioni esattamente ha tagliato. La riduzione della forza lavoro iniziata a luglio ha colpito meno dell’1% dei dipendenti dell’azienda che conta oltre 200.000 persone, ha affermato la società all’epoca.

E’ stato un inizio dell’anno in salita, diverse società tecnologiche hanno ridotto notevolmente i loro ranghi dopo il boom della pandemia che ha causato l’aumento del numero di personale. Le preoccupazioni per l’inflazione e il rallentamento dell’economia globale hanno spinto i leader del settore tecnologico a prepararsi per tempi duri.

La riduzione della forza lavoro da parte di Microsoft arriva la settimana prima della pubblicazione dei numeri trimestrali. Alla fine dello scorso anno, la società di software di Redmond ha affermato che un forte calo delle vendite di computer e la forza del dollaro stavano pesando sull’espansione della società. Nei tre mesi fino a settembre, la crescita dei ricavi è stata dell’11% rispetto all’anno precedente, la più debole in oltre cinque anni.

Microsoft si aggiunge ad Amazon, Salesforce e Meta, al via la riduzione dei dipendenti

I licenziamenti hanno colpito le aziende di tutto il settore tecnologico. Amazon.com ha annunciato il licenziamento di 18.000 persone. Qualche settimana fa anche Salesforce ha annunciato l’intenzione di licenziare 8.000 dipendenti, ovvero il 10% della forza lavoro globale, segnando la più grande riduzione del numero di dipendenti nella storia della società.

Martedì, Unity Software ha dichiarato che avrebbe licenziato 284 dipendenti. Il fornitore di strumenti per la creazione di videogiochi e altre applicazioni aveva precedentemente annunciato licenziamenti a giugno quando ha tagliato circa 225 posti di lavoro.

Mentre, a novembre 2022, il ceo di Meta Platforms, Mark Zuckerberg aveva annunciato un taglio della forza lavoro della società del 13% a causa dell’impennata dei costi e la debolezza del mercato pubblicitario. Una delle riduzioni forza lavoro più grandi della storia della società.

Microsoft pronta ad investire in ChatGPT

Il gigante tech USA, Microsoft prepara un investimento da 10 miliardi di dollari in OpenAI, la startup dietro la popolare chat basata sull’intelligenza artificiale ChatGPT, secondo quanto riportato dal sito Semafor. Questa settimana Microsoft ha dichiarato che stava aprendo l’accesso a strumenti OpenAI come il generatore di immagini Dall-E 2 e la tecnologia alla base di ChatGPT, che può rispondere a domande e scrivere saggi e poesie.

Negli ultimi 12 mesi il titolo è calato del 23%, sostanzialmente in linea con la performance dell’indice Nasdaq Composite, in discesa del 26%.