Il gigante tech USA, Microsoft prepara un investimento da 10 miliardi di dollari in OpenAI, la startup dietro la popolare chat basata sull’intelligenza artificiale ChatGPT, secondo quanto riportato dal sito Semafor.

Secondo le indiscrezioni si tratta di una serie di finanziamenti con altri investitori coinvolti che valuterebbe OpenAI a 29 miliardi di dollari, ha riferito Semafor, citando persone a conoscenza dei fatti.

Per diverse settimane, il mondo del tech è in fermento con il chatbot di OpenAI, ChatGPT. La tecnologia usata è un modello di elaborazione del linguaggio naturale, il che significa che è progettato per generare un testo che sembra scritto da un essere umano. Dal lancio alla fine di novembre la ChatGPT ha raccolto un milione di utenti in meno di una settimana.

Non è chiaro se l’accordo sia stato finalizzato, ma i termini inviati ai potenziali investitori indicavano che il piano avrebbe dovuto chiudere entro la fine del 2022, ha riferito Semafor.

Ecco i dettagli dell’accordo Microsoft-OpenAi

Secondo quanto riferito, Microsoft prenderà il 75% dei profitti di OpenAI fino a quando non recupererà i soldi dell’investimento, dopodiché la società assumerà una partecipazione del 49% in OpenAI.

ChatGPT di OpenAI potrebbe aiutare Microsoft a rafforzarsi nell’ambito della ricerca web, un mercato per il momento completamente dominato dal gigante di Menlo Park, California, Google.

Il browser Bing di Microsoft detiene solo una piccola quota del mercato globale dei motori di ricerca, tuttavia si spera che l’accordo possa aiutare l’azienda a sgretolare il dominio di Google offrendo funzionalità di ricerca più avanzate.

A dicembre, Morgan Stanley ha pubblicato un report che ha esaminato il rapporto tra ChatGPT e Google e se il chatbot è una minaccia per il gigante del web. Brian Nowak, analista di Morgan Stanley specializzato in Alphabet, ha scritto che i modelli linguistici della chat potrebbero conquistare quote di mercato “e interrompere il primato di Google come punto di ingresso per le persone su Internet”.

Cos’è e come funziona OpenAI

OpenAI, fondata dall’imprenditore della Silicon Valley, Sam Altman nel 2015, ha lanciato ChatGPT alla fine di novembre 2022. Nonostante l’ottimismo legato al suo potenziale, ogni giorno il progetto sta bruciando milioni di dollari a causa dell’enorme livello di pressione sui server derivante dalla sua viralità. Cinque giorni dopo il lancio al pubblico di ChatGPT da parte di OpenAI, Altman ha affermato che lo strumento di ricerca sulla chat ha raggiunto 1 milione di utenti.

La nuova tecnologia si basa sul modello linguistico GPT-3 di OpenAI e arriva dopo un anno di progressi nel capo dell’intelligenza artificiale. Il modello di generazione di immagini Dall-E dell’azienda, che accetta suggerimenti scritti per sintetizzare arte e altre immagini, ha anche dato origine a un ampio dibattito sull’infusione dell’intelligenza artificiale nelle industrie creative. OpenAI sta già lavorando a un modello GPT-4 successivo per l’elaborazione del linguaggio naturale.