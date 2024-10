Stellantis, fatturato atteso in calo nel 3Q e nel full year 2024

Il 31 ottobre Stellantis diffonderà i dati sulle consegne e i ricavi del terzo trimestre 2024. La stima diffusa nei giorni scorsi (non sottoposta a revisione) ha anticipato un calo delle consegne del 20%, superiore a quanto previsto dal mercato, alimentando i dubbi sui prossimi trimestri. Ecco le previsioni degli analisti sul terzo trimestre e sul full year 2024 della casa automobilistica.

Consegne Stellantis -20% nel 3Q, analisti delusi

La stima pubblicata la scorsa settimana da Stellantis prevede consegne per 1,148 milioni, in flessione del 20% rispetto al corrispondente periodo del 2023.

Nel dettaglio, il gruppo ha registrato un calo del 36% in Nord America (circa 170mila unità), del 17% in Europa allargata (circa 100mila unità) e una performance sostanzialmente stabile nel cosiddetto “Terzo Motore”, che racchiude Sud America (+14%), Medio Oriente & Africa (-26%), Cina e India & Asia Pacifico (-30%).

Il calo delle consegne si è aggravato rispetto al primo semestre, quando Stellantis aveva evidenziato una diminuzione del 10%. Per quanto un peggioramento fosse scontato, i dati hanno sorpreso negativamente gli analisti, portando Equita Sim a mettere in conto “un’ulteriore revisione al ribasso low single digit di fatturato ed EBIT adjusted per il full year 2024” e creando “qualche preoccupazione aggiuntiva sul trend dei prezzi nei prossimi trimestri”, malgrado il lancio di molti nuovi modelli”.

Anche Banca Akros ha sottolineato il “contesto di crescente pressione competitiva e ha parlato di numeri “negativi e non scontati”, soprattutto in Europa e nell’area MEA.

Le stime sui ricavi del trimestre e sul full year 2024

Alla luce degli ultimi dati disponibili, il consensus di Bloomberg stima per il terzo trimestre ricavi pari a 36,7 miliardi di euro, in diminuzione del 18,6% su base annua.

Per il full year 2024, attualmente le stime degli analisti si concentrano su un valore di fatturato pari a 161,45 miliardi di euro, in calo del 14,8% rispetto al 2023.

L’Ebit adjusted è atteso in contrazione del 57,8% a 10,26 miliardi, mentre l’utile netto è previsto in flessione del 62,4% a circa 7 miliardi.

Da seguire attentamente eventuali indicazioni sull’outlook per il trimestre in corso e per il 2025. Ricordiamo che la società ha già tagliato le guidance sul Margine Risultato Operativo Adjusted, atteso tra il 5,5% ed il 7,0% per l’intero 2024 (da “double digit”) e sul Free Cash Flow Industriale, previsto nel range tra -5 e -10 miliardi di euro (da “Positive”).

Titolo Stellantis a picco, stime riviste al ribasso

Dopo aver raggiunto i massimi storici il 25 marzo scorso, Stellantis ha accumulato una perdita del 55,8%, tornando sui livelli del 2022. La capitalizzazione di mercato di Stellantis è passata da un picco di €85,9 miliardi a circa €36 miliardi attuali.

L’andamento di borsa della casa automobilistica riflette il rallentamento delle vendite e dei margini, in un contesto di elevate scorte in Nord America e di crescente concorrenza in Europa, soprattutto da parte dei produttori cinesi nel mercato dell’elettrico.

Molti broker hanno rivisto al ribasso le stime sulla società e temono per la distribuzione di dividendi nel 2025. Secondo i dati raccolti da Bloomberg, 14 banche d’investimento assegnano una raccomandazione “buy”, 16 “hold” e 3 “sell”, con un target price medio di 15,6 euro, in diminuzione rispetto ai 16 euro della scorsa settimana.