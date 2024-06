Stellantis: è il CMD, gli annunci su dividendi e target 2024. Trend titolo a Piazza Affari in attesa di Tavares

E’ Stellantis oggi la grande protagonista di Piazza Affari.

Oggi è infatti il tanto atteso CDM, Capital Markets Day, del gruppo. In attesa dell’evento, che si aprirà alle 14 ora italiane, le 8:00 ad Auburn Hills, Michigan, negli Stati Uniti, e che vedrà sotto i riflettori le dichiarazioni del ceo Carlos Tavares, la casa automobilistica ha annunciato di aver confermato i propri obiettivi finanziari per il 2024 e i piani di ritorno sul capitale.

Il titolo continua a soffrire in Borsa, confermandosi il secondo peggiore del Ftse Mib dopo Iveco Group, in una sessione negativa per i mercati azionari globali, sulla scia dell’outlook sui tassi annunciato ieri dalla Fed di Jerome Powell.

Le azioni Stellantis cedono poco prima delle 12 ora italiana il 2,55% circa, scendendo a quota 19,69 euro.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Stellantis: confermati obiettivi finanziari 2024. I numeri sui dividendi

Insieme alla direttrice finanziaria di Stellantis, Natalie Knight, il ceo Tavares – si legge nel comunicato diramato oggi, giovedì 13 giugno – “illustrerà i nove elementi strategici chiave che differenziano” l’azienda, e su cui il gruppo “sta facendo leva per liberare valore e affrontare lo sconvolgimento e la ridefinizione dell’industria globale dell’auto”.

Tra gli obiettivi finanziari, Stellantis ha ribadito il Margine di Adjusted Operating Income (‘AOI’) a due cifre e il free cash flow industriale positivo mentre, in merito al ritorno sul capitale, ha rimarcato la distribuzione a favore degli stakeholders di un ammontare pari o superiore ai 7,7 miliardi in dividendi e riacquisti di azioni proprie (dunque operazioni di buyback), nel corso di questo anno.

Oggi, in occasione del Capital Markets Day – si legge ancora nel comunicato – “la CFO Natalie Knight ribadirà alcune indicazioni più specifiche in termini di aspettative per il primo ed il secondo semestre del 2024”.

In particolare, il “Margine AOI atteso del 10-11% per il primo semestre” con il neo del “free cash flow industriale significativamente inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

L’azienda sottolinea tuttavia che “il lancio di nuovi modelli, le azioni sui costi e l’atteso miglioramento del capitale circolante supportano l’opportunità di un miglioramento del margine AOI e del free cash flow industriale nel secondo semestre dell’anno”.

Con la nota di oggi si apprende anche che “Stellantis sta inoltre aggiornando il suo piano sul capitale con diverse modalità significative”, così elencate:

Fissando livelli di liquidità con un target del 25-30% dei ricavi per il medio termine , spostando l’attenzione sull’efficienza del capitale e sostenendo forti rendimenti per gli azionisti.

, spostando l’attenzione sull’efficienza del capitale e sostenendo forti rendimenti per gli azionisti. Utilizzando il riacquisto di azioni proprie ed i dividendi ordinari per remunerare il capitale degli azionisti.

per remunerare il capitale degli azionisti. Inoltre nel 2025 Stellantis punterà alla fascia alta del range del 25-30% della sua politica di distribuzione dei dividendi, rispetto al 25% degli ultimi anni.

Il titolo a Piazza Affari: trend a 1 anno e YTD

Tornando alla performance a Piazza Affari del titolo, il trend del titolo è positivo su base annua e negli ultimi tre anni, ma negativo YTD e nell’ultimo periodo.

Le azioni Stellantis vengono infatti scambiate a un valore superiore del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023 e di oltre il 16% negli ultimi tre anni di contrattazione.

Dall’inizio dell’anno, il trend è però di un calo di quasi il 24%; nell’ultimo mese, inoltre, i titoli sono scesi di oltre l’8%, mentre nell’ultima settimana la performance è di un ribasso del 3% circa.

LEGGI ANCHE

Stellantis consolida sul supporto a 20 euro. Le implicazioni tecniche sul titolo

Titolo Stellantis, Akros resta cauta e taglia tp. Date clou: CMD il 13 giugno e la trimestrale di fine luglio

Così come nel caso di altri gruppi automobilistici, Stellantis oggi è monitorata anche sulla scia degli annunci di ieri della Commissione Europea che, come ricorda una nota di Equita, ha comunicato i risultati preliminari dell’indagine anti-dumping sulle auto cinesi importate in Europa.

Bruxelles, ha messo in evidenza la SIM, “ha dichiarato di aver trovato sufficienti elementi per dimostrare la competizione sleale derivante dai sussidi statali” al comparto bancario da parte del governo di Pechino, menzionando “diversi livelli di tariffe (da sommarsi all’attuale dazio del 10% previsto dall’UE) in base al livello di sussidi identificato, dal 17% da applicare a BYD, al 20% per Geely, al 38% per SAIC”.

“Oltre alle tre aziende esplicitamente considerate dall’investigazione, anche alle altre società che esportano veicoli in Europa dalla Cina verrà applicato un dazio addizionale pari in media al 21% per i produttori che hanno collaborato con Bruxelles, o del 38% per quelle che hanno rifiutato (a Tesla, secondo fonti di stampa, dovrebbe essere applicato il 20% addizionale)”, riferisce ancora Equita, che ha fatto notare che la notizia dei dazi in generale, per Stellantis, “ha un impatto netto positivo”, per diversi motivi, così elencati:

Il gruppo non ha capacità produttiva in Cina utilizzata per esportare auto in Europa (a differenza di altri car maker europei).

Non ci siamo mai aspettati una significativa penetrazione nel mercato europeo dei modelli di Leapmotor prodotti in Cina che verranno venduti in Europa tramite la rete distributiva di Stellantis a partire da settembre 2024.

LEGGI ANCHE

Stellantis e Leapmotor insieme per la vendita delle auto cinesi in Italia