Petroliferi, la festa è finita. Aramco, i profitti calano del 38%

I conti del secondo trimestre del gigante petrolifero statale dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, hanno rivelato un calo dei profitti del 38% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il motivo principale per il calo dell’utile netto pari 112,81 miliardi di riyal (30,07 miliardi di dollari), è stato il recente calo dei prezzi degli idrocarburi. Ricordiamo che nello stesso periodo dell’anno scorso, i profitti della società erano aumentati del 90% su base annuale, in seguito al rialzo dei prezzi dell’energia dopo l’invasione Russa all’Ucaina.

Aramco conferma i dividendi a $19,5 miliardi nel Q2

Nonostante il calo dell’utile di quasi il 40%, il numero ($30,07 miliardi) è leggermente superiore alle aspettative degli analisti pari a $29,8 miliardi. In una dichiarazione alla borsa saudita, Tadawul, la società ha affermato che il sostanziale calo delle entrate è dovuto ai prezzi al ribasso del greggio e all’indebolimento dei margini di raffinazione e prodotti chimici.

“Nonostante i venti contrari, vediamo segnali che la domanda globale rimane resiliente, supportata da una ripresa in corso nel settore dell’aviazione”, ha commentato il CEO di Aramco, Amin Nasser durante la call con gli analisti.

Il colosso dell’energia Saudita ha aumentando i pagamenti dei dividendi nonostante il forte calo della redditività. Esattamente come hanno fatto i rivali occidentali, Exxon, Chevron e BP. Aramco, ha inoltre confermato il dividendo base del primo trimestre di 19,5 miliardi di dollari, pagato nel secondo trimestre, e ha dichiarato un dividendo del secondo trimestre di 19,5 miliardi di dollari, da consegnare nel terzo trimestre.

Aramco ha anche affermato che intende distribuire performance-linked dividends, relativi agli ultimi sei trimestri, a partire da una distribuzione di 9,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

“Il nostro piano per mantenere un dividendo sostenibile e progressivo per i nostri azionisti rimane intatto”, ha affermato il ceo Nasser.

Calano i profitti per i big dell’energia

Il calo della redditività di Saudi Aramco è stato in linea con l’attuale tendenze del settore. Settimana scorsa, il gigante petrolifero britannico BP ha registrato, per il momento, il calo più marcato degli utili, di quasi il 70% su base annua, sempre per il secondo trimestre del 2023. Mentre i giganti ExxonMobil, Shell e la major petrolifera francese TotalEnergies hanno riportato forti cali degli utili di circa 40-50% sempre a causa del calo dei prezzi di gas e petrolio.

Nonostante il significativo ma anche atteso calo dei profitti, Exxon, Chevron e BP hanno confermato i dividenti in crescita per il prossimo trimestre.

Arabia Saudita taglia la produzione per sostenere i prezzi

Ricordiamo che l’Arabia Saudita ha recentemente confermato il taglio della produzione di 1 milione di barili al giorno anche per il mese di Settembre. Inoltre, ha fatto sapere che il taglio “potrebbe essere esteso o approfondito” oltre settembre, secondo l’agenzia di stampa saudita.

Nel dettaglio, il taglio volontario dei Sauditi si aggiunge ai 1,66 milioni di barili al giorno effettuati dai membri dell‘Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e gli alleati di Opec +, messi in atto fino alla fine del 2024.