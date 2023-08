La holding di Zuckerberg, Meta Platforms si prepara a lanciare la versione web del social media, Threads. Secondo quanto riposta il Wall Street Journal, il rivale di X (ex Twitter) ha intrapreso questa mossa per rallentare il crollo degli utenti attivi. Nonostante la piattaforma non fosse disponibile in Europa, perchè non congruente con le normative sulla privacy degli utenti UE, ha raggiunto un record di 100 milioni di utenti in pochi giorni dal proprio lancio a inizio luglio. Attualmente la società dovrebbe affrontare il calo vertiginoso degli utenti attivi giornalieri scesa da 100 a 10 milioni.

Threads, versione web in arrivo

Il CEO della holding dei social media, Mark Zuckerberg, ha recentemente affermato che la società sta lavorando per aggiungere delle funzionalità insieme a una bara di ricerca più sufficiente per mantenere gli utenti sulla piattaforma nel medio-lungo termine.

Tuttavia, le fonti del WSJ affermano che “i piani di lancio della versione web non sono definitivi e potrebbero cambiare”. Mentre lo stesso, Adam Mosseri, Head of Instagram, ha scritto su Threads, che Meta aveva testato internamente “una prima versione più aggiornata della app da qualche settimana”, ma che “ha bisogno di un po’ di lavoro” prima di un lancio su scala globale.

Crollano gli utenti

Il sito web USA specializzato nel mondo della tecnologia, The Verge, scrive che la piattaforma Threads è stata lanciata in fretta e per il momento sembra essere la versione “povera” di X (Twitter).

Secondo i dati raccolti da SimileWeb nel mese di agosto il tempo trascorso su Threads è diminuito di circa l’85%. Meta Threads aveva raggiunto, in pochi giorni dal lancio a luglio, un picco di 100 milioni di utenti. Da allora, però, l’utilizzo dell’app di microblogging è diminuito e molti utenti hanno lamentato la mancanza di alcune funzioni chiave. Attualmente, il numero di utenti attivi sulla piattaforma si è abbassato sotto i 10 milioni sempre secondo i calcoli di SimileWeb.