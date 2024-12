Nasdaq in salsa bitcoin, entra la regina delle crypto-stock (insieme a Palantir)

Il Nasdaq si rifà il look prima di Natale. Dal 23 dicembre ci saranno tre new entry nell’indice tecnologico statunitense che proprio settimana scorsa ha sfondato per la prima volta il muro dei 20mila punti. Da inizio anno il Nasdaq 100 segna un boom del 30%, meglio dell’S&P500 (+27%).

Tre new entry di spessore, addio Moderna

A entrare a far parte dell’indice delle 100 maggiori società del settore non finanziario nell’indice Nasdaq Composite saranno tre titoli grandi protagonisti in questo 2024: MicroStrategy, Palantir e Axon Enterprise. Prenderanno il posto di Illumina, Super Micro Computer (che è a rischio delisting a causa della mancata presentazione dei conti) e Moderna (che invece era stata una delle star di Wall Street durante la pandemia).

La notizia dell’ingresso nel Nasdaq 100 sta spingendo Microstrategy (+6% nel pre-market) insieme al nuovo massimo assoluto del bitcoin, arrivato in area 106mila dollari.

Arriva MicroStrategy, la regina delle cripto-stock

Spicca indubbiamente l’ingresso di MicroStrategy che da produttore di software dell’era dot-com si è trasformato in una proxy del bitcoin. La società guidata da Michael Saylor dal 2020 ha iniziato ad accumulare Bitcoin a palate ed è ad oggi il più grande detentore di Bitcoin quotato in borsa. MicroStrategy, che a Wall Street segna +547% da inizio anno, possiede complessivamente 423.650 Bitcoin, per un valore di circa 42 miliardi di dollari. Le partecipazioni in Bitcoin di MicroStrategy, che rappresentano oltre il 2% dell’offerta totale di Bitcoin, sono costate alla società circa 25,6 miliardi di dollari e sono state finanziate attraverso una combinazione di debito e vendita di azioni. Chiaramente, il prezzo delle azioni di Microstrategy è divenuto sempre più strettamente legato alla performance del bitcoin e la strategia dell’azienda ha sollevato dubbi sui rischi di fare affidamento quasi esclusivamente su un asset volatile come il bitcoin.

Nell’ultimo mese, con il bitcoin arrivato in area 100mila $ sulla scia della rielezione di Donald Trump, con il presidente eletto che ha dichiarato di voler rendere gli Stati Uniti la “capitale crypto del pianeta”, il valore di Microstrategy è schizzato in area 100 miliardi di $, più di circa la metà dei membri del Nasdaq 100. Il suo peso dell’indice potrebbe quindi avvicinarsi allo 0,5%.

L’ingresso nel Nasdaq potrebbe portare a una maggiore domanda per le azioni di MicroStrategy, in particolare da parte degli Etf che tracciano il Nasdaq 100 e vantano compelssivamente oltre $ 550 miliardi di asset in gestione.

Frenesia da AI premia Palantir e Axon

Non è da meno l’inclusione di Palantir, uno dei titoli simbolo dell’intelligenza artificiale e il suo valore in Borsa è lievitato quest’anno fino a 173 miliardi di dollari. L’azienda co-fondata dal miliardario Peter Thiel, già entrata nell’S&P500 a settembre e schizzata in avanti del 343% quest’anno, realizza strumenti di analisi dei dati per aziende e governi e in questo ultimi due anni sta capitalizzando la crescente domanda per il proprio software di intelligenza artificiale, utilizzato in tutte le forze armate statunitensi e dalle forze alleate in Ucraina e Israele.

Anche la terza new entry, Axon, sta vivendo un anno in forte espansione con un boom del 150% ytd. La società dell’Arizona produce armi Taser, telecamere indossabili e sistemi di archiviazione digitale per le forze dell’ordine. Il suo nuovo pacchetto di software basato sull’intelligenza artificiale, tra cui Draft One, può produrre report scritti da trascrizioni audio prese dalle bodycam della polizia.

Michael Saylor: la prossima sarà Mara Holdings

Michael Saylor, fondatore di MicroStrategy, in corrispondenza della notizia dell’ingresso della sua società nel Nasdaq 100 ha detto la sua su quale sarà la prossima azienda legata a Bitcoin ad assicurarsi un posto nel Nasdaq 100. Si tratta di Mara Holdings, miner di criptovalute guidata da Fred Thiel che è in effetti la seconda azienda al mondo per bitcoin posseduti.

Thiel si era congratulato con Saylor per l’inclusione di MicroStrategy nell’indice. “Grazie Fred. Mi aspetto che $MARA sarà il prossimo”, ha dichiarato Saylor in un post di sabato. Thiel ha subito ribattuto. “Stiamo lavorando sodo per arrivarci”, è stata la sua risposta. Al momento Mara Holding vale circa 7,7 miliardi di dollari e ha investito oltre 600 milioni di dollari in Bitcoin negli ultimi due mesi, seguendo quindi le orme di quanto sta facendo Microstrategy. Mara ha acquistato 11.774 BTC nell’ultima acquisizione, utilizzando i proventi delle sue offerte di obbligazioni convertibili zero-coupon e pagando circa 1,1 miliardi di dollari a un prezzo medio di 96.000$ per Bitcoin. In totale al 9 dicembre risulta detenere 40.435 BTC, per un valore di circa 3,9 miliardi.