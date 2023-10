Mps: occhio al titolo con Giorgetti e rating. Lente anche su Bper, UniCredit e Intesa

I titoli delle banche italiane Mps e Bper riportano oggi a Piazza Affari un trend positivo, forti dell’assist arrivato dagli analisti di Barclays che, in una nota dedicata al settore, hanno scritto di essere “più costruttivi”.

Oltre a ribadire il rating overweight sul titolo di Intesa SanPaolo, gli analisti hanno rivisto al rialzo le valutazioni su Bper e Mps, titoli che sono scattati subito in cima al listino Ftse Mib, nella giornata di oggi.

Barclays ha motivato l’ottimismo – annunciato a dispetto della tassa sugli extraprofitti varata dal governo Meloni – con la fiducia nella redditività degli istituti e con i cambiamenti apportati al proprio modello relativo agli NII (margini di interesse) del comparto bancario.

Mps si mette in evidenza, in particolare, sia per le recenti novità che hanno interessato la banca senese – focus sul recente annuncio della Cassazione – che per le parole sul dossier del Monte di Stato che sono state proferite dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Riferendosi in generale al comparto delle banche italiane, Barclays ha scritto nell’analisi pubblicata oggi “2024 NII building blocks make us more constructive; upgrade BPER and MPS to OW” di aver alzato le stime sui margini del 2024 delle banche italiane su cui ha avviato già una copertura, a causa del contesto suggerito dai mercati di tassi di interesse più alti per un periodo di tempo più lungo (higher for longer). Proprio questo contesto dovrebbe riuscire a compensare nella maggior parte dei casi la sfida rappresentata dai tassi sui depositi, che le banche italiane si apprestano ad alzare, e i costi della raccolta più elevati.

Gli strategist hanno di fatto annunciato di aver rivisto al rialzo la crescita degli NII delle banche italiane, attesa per il 2024, al +1,5%. Rispetto a quello precedentemente reso noto e a quello del consensus, l’outlook di Barclays è stato migliorato in media rispettivamente del 7% e dell’8%. Intesa SanPaolo, la banca italiana guidata dal ceo Carlo Messina, è stata individuata come l’istituto meglio posizionato a far fronte a un aumento del Beta dei depositi più alto delle attese.

Grazie al fatto di essere leader del settore, Intesa è stata identificata anche la banca che dovrebbe beneficiare di una maggiore flessibilità commerciale, nel riuscire a gestire il Beta dei depositi rispetto alle rivali più piccole. Mps e Bper sono considerate invece quelle banche italiane su cui Barclays intravede il potenziale di crescita del margine di interesse più alto rispetto a quanto atteso dal consensus. Mentre Mediobanca viene considerata come quella banca che riporterà la crescita più sostenuta, nel 2024, del NII (soprattutto a causa del fatto che l’anno fiscale inizierà nel luglio del 2023).

Gli analisti di Barclays hanno migliorato i target anche del titolo UniCredit.

