Mps, nuovi buy: ok Lovaglio su terzo polo bancario

Effetto Luigi Lovaglio sul titolo di Mps Monte dei Paschi di Siena, che si conferma anche oggi tra i titoli migiori del Ftse Mib di Piazza Affari.

L’AD della banca senese ancora nelle mani dello Stato maggiore azionista ha espresso fiducia nel futuro del Monte, in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Ieri il titolo Mps aveva beneficiato dell’ottimismo sul suo futuro che era stato manifestato nel fine settimana, in occasione del Festival dell’Economia di Trento, dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Giorgetti aveva definito Mps una potenziale “preda ambita”, facendo un parallelismo anche con il percorso di uscita del Mef da Ita Airways, decretato con l’accordo con Lufthansa annunciato la scorsa settimana.

La stessa fiducia nelle potenzialità di Mps è stata espressa dal ceo Lovaglio, nell’intervista rilasciata a La Repubblica. Lovaglio ha parlato del potenziale ruolo che la banca senese potrebbe avere nella creazione di un terzo polo bancario in Italia – come auspicato dal governo Meloni – delle quotazioni del titolo, ammettendo l’indubbio aiuto incassato da Monte dei Paschi, così come anche da altre banche europee, arrivato con i continui rialzi dei tassi lanciati dalla Bce di Christine Lagarde, commentando l’impegno che il Tesoro ha preso con l’Unione europea, ovvero quello di riconsegnare la banca al mercato, ergo privatizzarla, entro il prossimo anno, il 2024.

Le dichiarazioni di Lovaglio e di Giorgetti riaccendono in Borsa le scommesse su un risiko tra le banche italiane imperniato sulla necessità che Mps trovi entro il 2024 un potenziale cavaliere bianco (che per ora latita), per svestire i panni della banca controllata dallo Stato.

“Il Mef in varie occasioni ha dichiarato di voler perseguire un’uscita ordinata – ha detto Lovaglio, che ha fatto riferimento poi ai desiderata delle autorità bancarie, che spingono per operazioni di M&A, ovvero di fusioni e acquisizioni, nel settore. Dunque, riguardo all’approccio positivo del governo Meloni verso la prospettiva di un terzo polo bancario, che affinchi le Big del credito UniCredit e Intesa, il ceo ha ricordato che “lo scenario di base per le banche in Europa è di concentrazione”. E questo “vale anche per le italiane, se voogliono sostenere la concorrenza degli operatori stranieri e migliorare il livello dei servizi”-.

“Anche perciò si parla, da tempo, di terzo polo: e credo che con un approccio imprenditoriale ci si possa arrivare”, ha detto Lovaglio, intervistato da Andrea Greco. Tra l’altro, nel caso di Mps “la situazione attuale consente agli azionisti di valutare diverse opzioni strategiche in più rispetto a quelle di cui leggevamo durante le negoziazioni dell’estate 2021, tra ipotesi di spezzatino e di dote pubblica per vendere Mps”.

Il riferimento è stato a quelle trattative che il Mef maggiore azionista di Mps aveva intavolato con UniCredit di Andrea Orcel, poi miseramente fallite.

Nessun commento invece da Luigi Lovaglio su quale banca potrebbe essere la migliore partner di Mps in un eventuale terzo polo, se Banco BPM o Bper: “Nessun commento sulle opzioni o sui nomi”, mentre, così come affermato nella conference call che ha seguito la pubblicazione della trimestrale – presentata con la nota frase Mps is back, il ceo ha ripetuto che “puntiamo ad anticipare il ritorno del dividendo sull’utile 2024”.

Insomma, buone prospettive per il Monte dei Paschi di Siena, che il numero uno ha definito subito una banca che “ormai genera capitale e una redditività sostenibile anche superiore agli obiettivi strategici”, e che sta assistendo alla performance molto buona della banca commerciale: “Mps è tornata sul territorio a fare quello che sa fare molto bene: la banca commerciale”.

Così Andrea Lisi di Equita SIM commenta quanto trapelato dall’intervista di Lovaglio a La Repubblica:

“Se da un lato le dichiarazioni di Mps sullo sviluppo del business sono coerenti con i messaggi veicolati in sede di presentazione dei risultati 1Q23, riteniamo interessanti le indicazioni sul fronte del consolidamento,

che ribadirebbero la preferenza dell`azionista pubblico alla creazione di unsoggetto di dimensioni rilevanti che si possa affiancare ad UniCredit e Intesa SanPaolo”.

In particolar modo, Equita ricorda che Anima Holdings, azionista di Mps, (con P/E 2023E adj. di 7x) ha “contratti di distribuzione sia con Banco BPM che MPS (validi fino al 2037 con Banco BPM con AUM di ca. € 42bn, e fino al 2030 con BMPS con AUM per ca. € 14bn)”.

“Pertanto, lo scenario di creazione di un terzo polo sarebbe positivo per il titolo (Mps) in quanto rafforzerebbe il posizionamento della società. BMPS tratta con un P/TE = 0.3x vs 0.45x di BAMI e BPE”.

Tra gli spunti emersi dall’intervista di Lovaglio a La Repubblica, Equita mette in evidenza che, “sebbene non

vengano fatti commenti sulle opzioni e sui nomi, questa dichiarazione fa chiaramente propendere la preferenza, in caso di M&A, verso Banco BPM o Bper (nonostante le smentite di queste ultime) piuttosto che per UCG, il

nome che – vista la sua dimensione relativa – riuscirebbe a nostro avviso più facilmente a integrare l`intero perimetro di BMPS”.

Equita segnala anche che il ceo ha ribadito che “la redditività del primo trimestre (pre-tax a 220mn) è

sostenibile e replicabile, tanto a livello di NII quanto di commissioni, costi e accantonamenti”. Sul margine di interesse c’è l’effetto dei rialzi dei tassi della Bce, di cui stanno beneficiando tutte le banche dell’area euro.