Villeroy (Bce): “Picco tassi nelle prossime tre riunioni”

Il Governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha dichiarato che la Bce raggiungerà il picco dei tassi di interesse nelle prossime tre riunioni, senza necessariamente aumentarli ad ogni incontro.

Secondo Villeroy, è stato “saggio e prudente” rallentare il ritmo degli incrementi a 25 punti base questo mese, mentre gli ufficiali valutano l’effetto del loro ciclo di stretta monetaria senza precedenti finora.

Una volta raggiunto il cosiddetto tasso terminale, la Bce dovrebbe mantenere i costi di finanziamento su tale livello per un periodo di tempo, ha ribadito il membro del Consiglio Direttivo.

La Presidente Christine Lagarde ha chiarito che il processo non è ancora completo e i dati economici attuali non giustificano una pausa. Alcuni dei suoi colleghi sono notevolmente più falchi, come l’austriaco Robert Holzmann, che sostiene un ulteriore aumento complessivo di 75 punti base per controllare l’inflazione.

Villeroy ha affermato nel suo discorso che un approccio cauto è giustificato, poiché potrebbe essere necessario più tempo rispetto ai cicli precedenti affinché l’impatto degli aumenti dei tassi si manifesti. questo, per via dei livelli iniziali molto bassi, di una maggiore proporzione di prestiti a tasso fisso dopo la crisi finanziaria e dell’origine dell’inflazione – choc dell’offerta piuttosto che domanda.