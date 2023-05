L’intelligenza artificiale può portare all’estinzione dell’umanità, ridurre i rischi associati alla tecnologia dovrebbe essere una priorità globale, hanno affermato in una lettera i padri fondatori dell’AI.

“Mitigare il rischio di estinzione umana posto dall’IA dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare”, si legge nella lettera.

Sam Altman, CEO di OpenAI, società madre di ChatGPT, così come i dirigenti del ramo AI di Google, DeepMind e Microsoft, sono stati tra coloro che hanno sostenuto e firmato la breve dichiarazione del Center for AI Safety.

L’ascesa dell’AI

La tecnologia relativa all’IA ha preso piede negli ultimi mesi dopo il lancio del chatbot ChatGPT a novembre, successivamente diventato virale. In soli due mesi dal suo lancio, ha raggiunto i 100 milioni di utenti. Il chatbot di OpenAI ha stupito i ricercatori e il pubblico in generale con la sua capacità di generare risposte simili a quelle umane ai suggerimenti degli utenti, suggerendo che l’intelligenza artificiale potrebbe sostituire alcuni lavori e imitare gli umani.

I rischi che comporta

La dichiarazione di martedì afferma che c’è stata una discussione su un “ampio spettro di rischi importanti e urgenti derivanti dall’IA”. Secondo quanto si legge nella lettera, ChatGPT ha suscitato molta più consapevolezza e ha spinto l’adozione dell’IA poiché le principali aziende di tutto il mondo hanno corso per sviluppare prodotti e capacità rivali.

Altman aveva ammesso a marzo di essere “un po’ spaventato” dall’intelligenza artificiale poiché teme che i governi autoritari svilupperanno la tecnologia. Altri leader tecnologici come Elon Musk di Tesla e l’ex CEO di Google, Eric Schmidt hanno messo in guardia sui rischi che l’IA rappresenta per la società.

In una lettera aperta a marzo, Musk, il co-fondatore di Apple Steve Wozniak e diversi leader del settore del tech hanno esortato i laboratori di intelligenza artificiale a interrompere i sistemi di addestramento più potenti di GPT-4, ovvero l’ultimo modello di linguaggio di grandi dimensioni di OpenAI. Hanno inoltre chiesto una pausa di sei mesi sullo sviluppo avanzato della tecnologia.

“I sistemi di intelligenza artificiale contemporanei stanno diventando competitivi per l’uomo nelle attività generali”, afferma la lettera. Dovremmo automatizzare tutti i lavori, compresi quelli soddisfacenti? Dovremmo sviluppare menti non umane che alla fine potrebbero essere più numerose, superate in astuzia e sostituirci? Dovremmo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà? si domandava nella lettera.

La scorsa settimana, Schmidt ha anche messo in guardia sui “rischi esistenziali” associati all’IA man mano che la tecnologia avanza.