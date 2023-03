Il ceo di JPMorgan, Jamie Dimon sarà interrogato sulla relazione della banca prima banca americana con l’ex finanziere condannato negli Stati Uniti per reati sessuali, Jeffrey Epstein. La notizia non ha avuto un impatto sulla performance del titolo che ieri ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,3% a 128 dollari per azione.

Le Virgin Islands americane e una presunta vittima di abusi sessuali hanno citato in giudizio JPMorgan alla fine del 2022, affermando che la banca ha facilitato il traffico sessuale e gli abusi di Epstein consentendogli di rimanere un cliente dell’istituto di credito e aiutandolo a inviare denaro alle vittime. JPMorgan ha negato le accuse relative a Epstein e ha cercato di incolpare l’ex capo della divisione investimenti, Jes Staley, che ha lasciato la banca di New York nel lontano 2013. Staley era anche il ceo di Barclays dal 2015 al 2021.

Ricordiamo intanto che JPMorgan ha citato in giudizio Staley per i suoi legami con Jeffrey Epstein, identificandolo come il “potente dirigente finanziario” accusato di violenza sessuale in una causa contro la banca più grande degli Stati Uniti.

Le accuse delle Isole Vergini

Le cause, di una presunta vittima degli abusi a e un’altra delle Isole Vergini americane, affermano che la banca con sede a New York ha ignorato gli allarmi su Epstein e ha tratto profitto dagli affari con lui.

Gli avvocati delle Isole Vergini avevano chiesto a un giudice di ordinare a Dimon di rispondere alle domande sotto giuramento. Mentre JPMorgan ha cercato di attribuire la colpa dell’episodio ad un ex dirigente affermando che l’attuale ceo non é stato coinvolto nella vicenda.

Le due parti hanno raggiunto un accordo per la deposizione di Dimon, secondo fonti anonime del Wall Street Journal. La prevista deposizione è stata riportata in precedenza dal Financial Times.

Epstein ha avuto affari con JPMorgan per tanti anni fino all’interruzione dei rapporti da parte dell’istituto di credito in seguito alle condanne per reati sessuali nel 2013. Epstein è morto in prigione nel 2019 in attesa del processo con l’accusa federale di traffico sessuale.

Un giudice all’inizio di questo mese ha ordinato alla banca di consegnare documenti relativi all’operato di Dimon fino al 2019, un periodo di tempo più ampio rispetto a quello che aveva considerato di rivelare il gigante di New York. Jamie Dimon è il ceo di JPMorgan dal 2005.