Inflazione eurozona, venerdì l’esame finale per taglio tassi Bce a settembre

Venerdì sarà una giornata importante in tema di inflazione e banche centrali. Oltre al core Pce statunitense, la misura dei prezzi preferita dalla Fed, sono in programma i dati sui prezzi al consumo della zona euro, nel radar dei funzionari della Bce. Dopo la lettura deludente di luglio, gli investitori auspicano un rallentamento dell’inflazione nell’eurozona che giustifichi una consistente riduzione dei tassi da qui a fine anno. Ecco nel dettaglio le attese degli analisti sul report e le aspettative sulle prossime mosse dell’istituto guidato da Christine Lagarde.

Se vuoi aggiornamenti su Dati Macroeconomici inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le stime sull’inflazione dell’eurozona

Il consensus raccolto da Bloomberg prevede mediamente un indice dei prezzi al consumo in aumento dello 0,2% su base mensile (dopo la rilevazione stabile di luglio).

Su base annua è attesa una crescita del 2,2%, in forte rallentamento dal 2,6% del mese precedente e sui minimi da tre anni. Il dato core, calcolato al netto dei prezzi energetici e alimentari (più volatili) è stimato in calo dal 2,9% al 2,8% tendenziale.

Il giorno stesso Eurostat pubblicherà anche il rapporto sulla disoccupazione di luglio, con un tasso previsto stabile, sui minimi, al 6,5%.

Segnali positivi sul fronte dei prezzi

Un rallentamento dell’inflazione dovrebbe convincere definitivamente la Bce a tagliare i tassi a settembre. Si tratta infatti dell’ultimo tassello in un puzzle di dati che segnalano una moderazione dei prezzi.

La scorsa settimana, i funzionari di politica monetaria hanno potuto apprezzare un marcato ridimensionamento della crescita salariale nel secondo trimestre, al 3,6% rispetto al 4,7% dei primi tre mesi del 2024.

Dagli indici flash Pmi di agosto della zona euro è emerso inoltre un rallentamento dei costi di acquisto nel settore dei servizi, ai minimi da 40 mesi, a testimonianza di un calo delle pressioni sui costi (malgrado un aumento dei prezzi di vendita).

Funzionari Bce cauti su inflazione e tagli tassi

Nel frattempo, continuano a giungere dichiarazioni caute da parte dei funzionari della Bce. Ieri il capo della banca centrale olandese nonché membro del Consiglio direttivo, Klaas Knot, ha puntualizzato che è necessario aspettare più dati per valutare se un taglio a settembre sia appropriato, aggiungendo che lo stesso varrà per gli incontri di ottobre e dicembre.

“Finché il percorso disinflazionistico continua a convergere verso il ritorno al 2% entro fine 2025, mi sento a mio agio nel togliere gradualmente il piede dal freno”, ha comunque dichiarato Knot. Ricordiamo che a settembre verranno diffuse le nuove proiezioni su inflazione e crescita della Bce.

Le osservazioni del funzionario olandese fanno il paio con quelle prudenti del capoeconomista Philip Lane, per il quale il ritorno all’obiettivo dei prezzi al consumo “non è ancora sicuro” e “la posizione monetaria dovrà rimanere in territorio restrittivo per tutto il tempo necessario”.

Più sciolto il collega Mario Centeno, governatore della Banca del Portogallo, secondo cui, osservando la traiettoria dei dati, “il percorso dei tassi sembra relativamente chiaro”.

Le previsioni del mercato sulle mosse della Bce

Al momento, i mercati danno già per scontato un taglio dei tassi il 12 settembre e scommettono su almeno un’altra riduzione entro fine anno, se non due.

Secondo i dati impliciti negli swap overnight, l’allentamento monetario previsto è mediamente pari a 65 punti base, ovvero 2-3 tagli da 25 punti base ciascuno.