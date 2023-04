Google VS Microsoft tra utili e sfida AI

Google VS Microsoft nella sfida AI, artificial intelligence, ovvero intelligenza artificiale. Cosa emerge dai conti dei due titani dell’hi-tech, appena annunciati a Wall Street? Come sono andati gli utili e il fatturato dei due titani americani?

Da Wall Street emerge che, dopo la pubblicazione delle trimestrali, i mercati guardano con entusiasmo soprattutto ai numeri e agli annunci arrivati dal colosso Microsoft che, con la sua scommessa su OpenAI e dunque sulla chatbot ChatGPT, è determinata a puntare sempre di più sull’AI.

Nella conference call con gli analisti, in particolare, la direttrice finanziaria Amy Hood ha detto di essere bullish sull’intelligenza artificiale (IA in italiano), manifestando tutto il suo entusiasmo nei confronti delle potenzialità del business:

“Così come accade in ogni cambiamento significativo di una piattaforma, che inizia con l’innovazione, siamo entusiasti degli iniziali feedback e dei segnali della domanda che sono arrivati in risposta alle iniziative di AI che abbiamo appena lanciato – ha detto la CFO di Microsoft – Continueremo a investire nella nostra infrastruttura cloud, in particolare nelle spese legate all’AI, puntando sulla crescita della domanda alimentata dalla clientela. E ci aspettiamo che il fatturato cresca nel corso del tempo”.

Microsoft ha annunciato di conseguenza una guidance sul fatturato migliore delle attese per il quarto trimestre fiscale (quello attuale).

Wood ha precisato che ora l’outlook punta a un range compreso tra $54,85 miliardi e $55,85 miliardi, con la media del range, pari a $55,35 miliardi, che implica una crescita del giro d’affari pari a +6,7%, superiore ai $54,84 miliardi previsti dal consensus.

Sul fronte della redditività, l’utile netto di Microsoft è salito nel terzo trimestre fiscale del 9% a $18,3 miliardi, o $2,45 per azione, rispetto ai $16,73 miliardi, o $2,22 per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso.

In particolare, l’utile per azione, pari a $2,45 per azione, ha battuto l’eps di $2,23 atteso dal consensus degli analisti intervistati da Refinitiv.

Il fatturato è ammontato a $52,86 miliardi, in crescita del 7% rispetto ai $49,36 miliardi del terzo trimestre fiscale del 2022, valore più alto dei $51,02 miliardi attesi.

Alphabet: utili e fatturato meglio delle attese

Focus anche sui numeri di Alphabet, la Big Tech americana a cui fa capo Google, che ha annunciato anch’essa una trimestrale con utili e un fatturato che hanno battuto le attese del consensus.

Riguardo alla politica di dividendi e di remunerazione degli azionisti, il cda del gruppo ha autorizzato una operazione di buyback del valore di 70 miliardi di dollari.

Il titolo ha inizialmente brindato alla diffusione dei conti, balzando del 4% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, per poi ridurre i guadagni nelle ore successive.

Va detto che, dall’inizio dell’anno, le quotazioni di Alphabet sono balzate del 20,1%, sovraperformando il trend dell’indice S&P 500 che, nello stesso arco temporale, ha guadagnato il 7,8%.

L’utile netto di Alphabet è sceso nei primi tre mesi dell’anno a $15,05 miliardi, a $1,17 per azione, rispetto ai $16,44 miliardi, o $1,23 per azione, dello stesso trimestre dell’anno precedente.

L’utile per azione di Alphabet di $1,17 ha battuto comunque gli $1,07 per azione attesi dagli analisti interpellati da Refinitiv.

Il fatturato è salito del 3% su base annua a $69,79 miliardi, rispetto ai $68,9 miliardi previsti dal consensus.

Per la prima volta dopo quattro trimestri precedenti in cui aveva deluso il consensus, Alphabet ha riportato conti migliori delle stime.

I tempi migliori della storia del colosso tech, tuttavia, sembrano alla spalle.

Sono diversi trimestri, infatti, in cui Alphabet continua a riportare una crescita del fatturato a una cifra percentuale, dopo quasi 20 anni in cui l’espansione del giro d’affari è stata decisamente più rapida.

E ora, tra l’altro, con il timore di una recessione alle porte, il mondo Corporate continua a tenere sotto controllo gli investimenti pubblicitari e di marketing, a danno delle entrate di Google, Facebook e altri gruppi online.

Le entrate pubblicitarie di Alphabet, a tal proposito, sono riuscite comunque a battere le attese degli analisti, anche se in calo su base annua a $54,55 miliardi.

Andando a guardare il trend delle divisioni di Alphabet, da segnalare che il fatturato pubblicitario di YouTube, che tra le principali sfide ha quella della competizione crescente di TikTok, è ammontato a $6,69 miliardi, meglio dei $6,6 miliardi attesi dagli analisti di StreetAccount.

Il fatturato di Google Cloud è stato pari a $7,45 miliardi, lievemente al di sotto dei $7,49 miliardi previsti.

I costi di acquisizione del traffico (TAC) si sono attestati a $11,72 miliardi, livello inferiore rispetto agli $11,78 miliardi previsti.

Per far fronte alla recente debolezza delle entrate pubblicitarie, Google è stata costretta ad annunciare il round di tagli dei costi più imponente della sua storia, in cui spicca il licenziamento di 12.000 dipendenti, il 6% della sua forza lavoro globale.

Questo mese, il direttore finanziario Cfo Ruth Porat ha annunciato inoltre una strategia “pluriennale” di tagli che andranno a colpire gli immobili, i servizi ai dipendenti e le attrezzature di Alphabet.

Nel trimestre appena concluso, sulla scia dei licenziamenti varati e del ridimensionamento degli uffici, la Big Tech ha sofferto oneri per un ammontare di $2,6 miliardi.

Oltre a TikTok, la cui competizione incide in particolare su YouTube, Google fa fronte alla sfida AI rappresentata dalla crescente popolarità della chatbot ChatGPT, che è stata lanciata alla fine dello scorso anno da OpenAI, e su cui scommette Microsoft.

Non per niente, agli inizi di febbraio, Google e Baidu hanno annunciato rispettivamente le tecnologie chatbot Bard e ‘Ernie bot’ (in inglese) o ‘Wenxin Yiyan'(in cinese).

Bard, in particolare, è una chatbot basata sulla tecnologia LaMda di Google (Language Model for Dialogue Applications, ovvero modello di linguaggio per le applicazioni di dialoghi), che a sua volta attinge ai modelli di linguaggio Gpt: gli stessi su cui è nata la ChatGPT di OpenAI su cui non per niente punta il colosso Microsoft.

Per Bard, le ultime indiscrezioni ripirtate da Bloomberg non hanno fatto però sicuramente da assist: alcuni dipendenti di Google hanno rivelato di fatto la loro totale sfiducia nei confronti della chatbot, definendola, addirittura, una bugiarda patologica.

LEGGI

Google e Baidu sfidano ChatGPT. E’ febbre AI

La scorsa settimana, un articolo del New York Times ha riportato alcune indiscrezioni, secondo cui il colosso produttore di smartphone Samsung starebbe valutando l’opzione di passare dal motore di ricerca impostato per default di Google a Bing di Microsoft.

Google al momento detiene, stando a quanto ha ricordato il ceo Pichai rispondendo a una domanda degli analisti, una quota superiore al 90% nel mercato dei motori di ricerca.

L’AD ha detto di essere soddisfatto del business e del livello di competitività di Google ma i mercati guardano attentamente agli ultimi sviluppi che in generale le Big Tech stanno facendo nell’AI, ritenendo che sarà questa l’arena in cui la competizione diventerà sfrenata.