Giappone: Bank of Japan alza tassi a record dal 2008 e presenta piano QT. Pacchia titoli di stato finisce anche qui?

La Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda ha annunciato oggi come da attese un nuovo rialzo dei tassi di riferimento del Giappone, dopo la svolta storica della metà di marzo che ha posto fine all’era dei tassi negativi.

Oggi, così come da attese, la BoJ ha deciso di alzare i tassi a un valore “attorno allo 0,25%”, dal range precedente compreso tra lo 0 e lo 0,1%. Le novità non sono finite tuttavia via, visto che la BoJ ha annunciato anche il piano – atteso anch’esso al varco dei mercati – volto a tagliare l’acquisto dei titoli di stato giapponesi, che continua a portare avanti nell’ambito del piano di QE-Quantitative easing, ancora attivo, al contrario degli stessi piani varati in passato dalla Fed e dalla Bce, mandati in soffitta da tempo, e soppiantati dal QT-Quantitative Tightening.

Anche il QE made in Japan è destinato tuttavia a giungere al capolinea. Oggi la Bank of Japan ha reso noto infatti ufficialmente un piano di Quantitative Tightening (QT), che avrà come obiettivo quello di far scendere gli acquisti mensili dei titoli di stato giapponesi, che al momento si attestano a 6 trilioni di yen, a un valore dimezzato, pari a 3 trilioni di yen (l’equivalente di $19,6 miliardi), nel trimestre compreso tra i mesi di gennaio e marzo del 2026. Come avverrà questa sforbiciata?

La banca centrale del Giappone ha comunicato la road map del QT, che inizierà con tagli mensili degli acquisti dei titoli di stato giapponesi di 400 miliardi di yen circa al mese, consentendo così all’ammontare totale di bond JGB che la BoJ detiene di scendere tra il 7% e l’8% entro l’anno fiscale 2026.

Stando ai calcoli della CNBC, in data 19 luglio 2024 la Bank of Japan deteneva un valore di titoli di stato pari a 579 trilioni di yen. La stretta monetaria di oggi ha portato i tassi del Giappone a salire al record dal 2008. Ma la banca centrale ha precisato di ritenere che i tassi di interesse reali rimarranno “negativi in modo significativo”, aggiungendo che “le condizioni finanziarie accomodanti continueranno a sostenere in modo solido l’attività economica”. I rialzi dei tassi sono tuttavia necessari per l’istituzione, visto che l’outlook è di un tasso di inflazione core – quello che esclude i prezzi dei beni alimentari freschi – che sarà del 2,5% entro la fine dell’anno fiscale 2024 e “attorno al 2% negli anni fiscali 2025 e 2026. Da ricordare che in Giappone l’anno fiscale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo, il che significa che l’attuale anno fiscale 2024 si concluderà nel marzo del 2025.

La BoJ continuerà confermato dunque l’intenzione di continuare ad alzare i tassi, anche a causa del trend al rialzo dei salari che, ha spiegato, non ha interessato soltanto le grandi aziende giapponesi, ma si è diffuso anche tra le aziende minori.

Di fatto, stando ai dati del sindacato Japanese Trade Union Confederation, noto comunemente come Rengo diffusi il 3 luglio scorso, è emerso che le grandi aziende con 300 e più dipendenti appartenenti a un sindacato hanno aumentato i salari del 5,19%, mentre l’incremento dei salari da parte delle piccole e medie imprese è stato pari a + 4,45%: la confederazione dei sindacati ha reso noto che l’aumento dei salari è stato il più imponente degli ultimi 33 anni.

Ma come hanno reagito la borsa di Tokyo e lo yen all’ennesimo rialzo dei tassi, dopo quello storico della metà di marzo? Dopo l’iniziale tentennamento l’indice Nikkei 225 registra un balzo superiore all’1,5%, mentre i buy sullo yen lasciano ora il posto agli smobilizzi, portando il cambio USD-JPY a salire dello 0,19%, a quota JPY 152,90.

