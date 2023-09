Fineco KO in Borsa con ansia depositi, JPMorgan, BTP valore

Titolo Fineco oggetto di nuovi sell, pesa la nota di JPMorgan dopo i dati sulla raccolta netta. Focus sui deflussi dei depositi e anche sul fattore, per tutte le società del risparmio gestito, del BTP Valore.

Titolo Fineco ancora sotto pressione a Piazza Affari, con un calo fino a -4% circa. Già ieri le azioni della società di risparmio gestito avevano puntato verso il basso, confermandosi maglia nera del Ftse Mib, con una perdita pari a -5,74%, a dispetto delle buone notizie arrivate sulla raccolta.

Nel mese di agosto, Fineco ha registrato infatti una raccolta netta robusta, pari a € 648 milioni, rispetto ai € 343 milioni dello stesso mese del 2022, “confermando l’accelerazione del percorso di crescita della banca, grazie sia all’acquisizione di nuovi clienti, sia alla solida spinta verso gli investimenti”.

Fineco: batosta JPMorgan sul titolo con taglio rating e target price

Oggi è arrivata la batosta JPMorgan, che ha annunciato di aver tagliato il rating sul titolo Fineco a “neutral” da “overweight”, rivedendo al ribasso anche il target price sul titolo, da 17,1 euro a 14,9 euro per azione.

Gli analisti del colosso bancario americano hanno motivato la decisione proprio con i dati relativi alla raccolta netta totale di agosto, che si sarà rilevata anche robusta, ma che ha messo in evidenza anche deflussi di depositi pari a 517 milioni di euro.

JPMorgan ha lanciato di conseguenza un alert sui volumi dei depositi, la cui discesa “potrebbe tradursi in un declassamento dell’eps (utile per azione) di Fineco, e pesare dunque sul trend del titolo, anche a fronte di una minore preoccupazione degli investitori verso i rischi estremi di liquidità del gruppo.

A riassumere i numeri di Fineco ci ha pensato la nota odierna di Equita Sim, che ha messo in evidenza, per l’appunto, “una raccolta netta di agosto debole sulla raccolta diretta”, indicando tuttavia anche altri dettagli emersi dai dati, ovvero il “trend del brokerage in linea, lo spostamento della liquidità nell’amministrato e la continua acquisizione di nuovi clienti e spostamento di liquidità nella piattaforma”.

Di fatto, dal comunicato di Fineco è emerso che, nel mese di agosto, la banca ha acquisto 7.974 nuovi clienti, in crescita del +18% su base annua, portando così il conto della nuova clientela acquisita dall’inizio del 2023 a quota 76.566, in crescita del +24% rispetto a un anno fa.

Confermato il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti.

Il numero dei clienti totali al 31 agosto 2023 si è attestato a 1.534.434, in crescita del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Fineco: i dati su raccolta amministrata e gestita. I deflussi dei depositi YTD

La raccolta netta, pari per l’appunto a 648 milioni di euro, rispetto ai +486mn di luglio e ai +343 milioni dell’agosto del 2022, ha battuto anche le previsioni di Equita SIM, che erano di una crescita di 324 milioni.

In particolare, la raccolta netta gestita è balzata a +156,5 milioni, rispetto ai +36mn di luglio e +257mn di agosto 2022, e contro l’aumento di +333 milioni atteso da Equita (che ha ricordato, tuttavia, che agosto è un mese debole in termini di stagionalità).

La metà circa è riferita alla raccolta retail di Fineco Asset Management, che ha dimostrato ancora una volta la capacità di intercettare i deflussi dall’assicurativo (limitati in agosto a € -95 milioni).

La componente amministrata è ammontata a € 1 miliardo, molto meglio dei +156 milioni dell’agosto del 2022, mentre la raccolta diretta ha indicato un deflusso dei depositi pari a € -517 milioni.

A proposito dei depositi, Fineco ha precisato che il dato è composto da liquidità in ingresso (bonifici netti, stipendi e pensioni) per € 2,3 miliardi prima di spese, tasse e investimenti in amministrato e gestito effettuati all’interno della piattaforma Fineco.

Equita SIM ha ricordato che il calo dei depositi va paragonato inoltre all’aumento di 199 milioni a luglio e alla flessione, inferiore, di 459 milione di giugno).

In tutto, i deflussi dei depositi da Fineco sono stati pari, dall’inizio del 2023, a -2,38 miliardi, rispetto alla stima della SIM milanese per tutto l’anno fiscale del 2023, pari a -2,5 miliardi di euro.

“I ricavi del brokerage (circa il 15% dei ricavi previsti per il 2023) sono stati stimati per il mese di agosto a € 15 milioni, in linea con la nostra stima media mensile di 15 milioni – ha scritto ancora Equita nella sua nota – e in aumento del +40% rispetto alla media mensile nel periodo 2017-19″.

“Dall’inizio dell’anno, i ricavi del brokerage sono stimati a circa € 126 milioni (rispetto a € 134 milioni nei primi 8 mesi del 2022), segnando un calo del -7% su base annua”, ha fatto notare ancora la SIM.

BTP Valore: l’impatto sulle società di risparmio gestito

Sempre Equita SIM ha parlato oggi dell’impatto sulla raccolta del risparmio gestito della seconda emissione del BTP Valore sulle società di risparmio gestito, che partirà il 2 per concludersi il 6 ottobre, ricordando che l’obiettivo di questa strategia è quello di “aumentare la quota di debito pubblico detenuta dai clienti retail, che a maggio era pari al 10,9%”, secondo i dati di Bankitalia.

“L’emissione della nuova tranche di BTP Valore rappresenta una fonte di concorrenza per la raccolta di risparmio gestito – ha sottolineato Equita, che ha riportato i numeri sulla raccolta delle società di risparmio gestito, relativi al mese di giugno, quando è stata effettuata l’emissione precedente dei BTP Valore.

FinecoBank: (+765 raccolta netta, di cui +459 AUM, +765mn AUC e -459mn depositi)

(+765 raccolta netta, di cui +459 AUM, +765mn AUC e -459mn depositi) Banca Medolanum : (+447 milioni di raccolta netta, di cui +219mn AUM e +228mn AUC)

: (+447 milioni di raccolta netta, di cui +219mn AUM e +228mn AUC) Banca Generali : (+527mn raccolta netta, di cui +36 AUM, 1.04bn AUC e -544mn depositi)

: (+527mn raccolta netta, di cui +36 AUM, 1.04bn AUC e -544mn depositi) Azimut :(+802mn raccolta netta, di cui +486mn AUM e +316mn AUC)

:(+802mn raccolta netta, di cui +486mn AUM e +316mn AUC) Anima (+21mn raccolta netta, di cui +212mn ex-Ramo I)

