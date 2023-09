Fineco: ad agosto raccolta a € 648 milioni

Ad agosto Fineco ha registrato una raccolta netta robusta pari a € 648 milioni (da € 343 milioni di un anno fa), confermando l’accelerazione del percorso di crescita della banca grazie sia all’acquisizione di

nuovi clienti, sia alla solida spinta verso gli investimenti.

L’asset mix si legge in una nota vede infatti la componente gestita

positiva per € 157 milioni, di cui circa la metà riferita alla raccolta retail di Fineco Asset Management che dimostra ancora una volta la capacità di intercettare i deflussi dall’assicurativo (limitati in agosto a € -95

milioni).