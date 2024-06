Eni: pedina privatizzazioni Meloni anti-debito cede il 10% di Saipem, l’incasso. I titoli a Piazza Affari

Focus a Piazza Affari sui titoli Eni e Saipem dopo che il colosso oil guidato dal ceo Claudio Descalzi ha annunciato stamattina di avere completato con successo la cessione, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, di 199.556.000 azioni ordinarie Saipem, pari a circa il 10% del capitale sociale del gruppo.

Le azioni Eni sono già da tempo osservate speciali a Piazza Affari, in quanto la multinazionale è tra i pilastri portanti del piano di privatizzazioni lanciato dal governo Meloni, per un valore di 20 miliardi di euro, insieme ad altri nomi importanti di Borsa, come Poste Italiane e Mps.

Alla metà di maggio, di fatto, il Mef si è mosso in linea con quel piano, annunciando di aver perfezionato la cessione di 91.965.735 azioni ordinarie di Eni, pari a circa il 2,8% del capitale sociale, attraverso una operazione di ‘Accelerated Book Building – ABB’ riservata agli investitori qualificati in Italia e agli investitori istituzionali esteri.

LEGGI ANCHE

Privatizzazioni Meloni, il Mef molla il 2,8% di ENI. Prezzo e reazione titolo a Piazza Affari

La vendita della partecipazione da parte del Tesoro – avvenuta al prezzo di 14,855 euro per un controvalore complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro – ha portato la quota detenuta dal Mef in ENI a scendere da circa il 4,8% a circa il 2% del capitale sociale del gruppo.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Eni si muove su Saipem, cede il 10%. I dettagli dell’operazione

Stamattina Eni ha annunciato di aver completato con successo del collocamento di una quota del 10% del capitale sociale di Saipem a 1,970 euro per azione, per un controvalore totale pari a circa 393 milioni di euro, dopo aver comunicato nella serata di ieri la cessione della partecipazione.

Sempre nella serata di ieri il gruppo guidato dal ceo Descalzi aveva precisato che le azioni oggetto del collocamento non sarebbero rientrate tra quelle vincolate nel patto parasociale in essere con CDP Equity, che non sarebbe stato dunque soggetto a modifiche: di conseguenza, rimane il controllo congiunto su Saipem in forza dello stesso patto.

Oggi, nel comunicare il successo della cessione della quota di Saipem, Eni ha precisato che il regolamento dell’operazione è previsto in data 14 giugno e che, a seguito del collocamento, avvenuto attraverso un processo di accelerated bookbuilding rivolto agli investitori istituzionali, detiene ora 422.920.192 azioni di Saipem che rappresentano circa il 21,19% del capitale sociale.

Di questi titoli, 249.504.583 azioni (circa il 12,50% del capitale sociale) risultano apportate al patto parasociale con CDP Equity S.p.A.

Il collocamento delle azioni Saipem è avvenuto tramite un consorzio di banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Nell’ambito dell’operazione, Eni si è impegnata con i Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni Saipem per un periodo di 180 giorni senza il consenso degli stessi e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.

Saipem titolo peggiore del Ftse Mib di Piazza Affari

Il titolo Eni, che ha chiuso la sessione di ieri scendendo sul Ftse Mib di Piazza Affari dello 0,85%, riporta oggi unlieve progresso, che lo porta a essere scambiato a quota 14,036 euro. Saipem, sotto i riflettori nelle ultime sedute per la multa che la Consob ha communicato a due fondi per aver effettuato vendite allo scoperto nude sui titoli durante l’aumento di capitale del 2022, scivolata ieri di oltre il 4%, si conferma oggi il titolo peggiore del Ftse Mib di Piazza Affari, perdendo l’1% a quota 2,044 euro circa.

LEGGI ANCHE

Saipem e l’aumento di capitale del 2022. La Consob sanziona due fondi olandesi per vendite scoperto nude

(in fase di scrittura)