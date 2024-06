Golden Goose, leader nel settore del lusso, lifestyle e sportswear, ha annunciato ufficialmente la data del debutto a Piazza Affari. Il celebre produttore di sneakers si quoterà in borsa il prossimo 21 giugno. L’offerta delle azioni sarà riservata a investitori istituzionali con un prezzo dell’Ipo individuato nel range tra €9,50 e €10,50, corrispondente a una capitalizzazione di mercato tra €1.693 milioni e €1.860 milioni.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Golden Goose, i dettagli dell’IPO

L’operazione finanziaria, secondo quanto ha comunicato la società tramite un comunicato stampa, prevede un collocamento delle azioni diviso in due tranche:

Tranche Primaria: emissione di nuove azioni (“Azioni di Nuova Emissione”) derivanti da un aumento di capitale, con un obiettivo di raccolta di €100 milioni . Questo corrisponde a un numero di azioni variabile tra 9.523.810 e 10.526.316, a seconda che il prezzo di collocamento sia al massimo o al minimo dell’intervallo di valorizzazione.

. Questo corrisponde a un numero di azioni variabile tra 9.523.810 e 10.526.316, a seconda che il prezzo di collocamento sia al massimo o al minimo dell’intervallo di valorizzazione. Tranche Secondaria: vendita di azioni esistenti (“Azioni di Offerta Esistenti”) da parte dell’attuale azionista unico, Astrum di Astrum 4 con un numero variabile tra 42.947.368 e 43.619.047 azioni, sempre in base al prezzo di offerta.

Nell’ambito dell’Offerta, Invesco Advisers si è impegnata ad acquistare azioni per un valore di €100 milioni, agendo come cornerstone investor. J.P. Morgan sarà il stabilization manager, con un’opzione di over-allotment fino al 15% delle azioni in offerta, permettendo di vendere fino a 8.021.053 azioni aggiuntive.

L’offerta sarà pari al 30% del capitale sociale, senza l’opzione di over-allotment e il periodo di offerta è previsto tra il 13 e il 18 giugno 2024, con il prezzo finale che dovrebbe essere confermato il 19 giugno 2024. La quotazione in borsa invece avverrà il 21 giugno. Le azioni saranno offerte esclusivamente a investitori istituzionali.

Ricavi in crescita del 18% nel 2023

Golden Goose ha dimostrato una forte crescita con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 23% dal 2021 al 2023 e un EBITDA rettificato del 34% nel 2023. La società ha registrato ricavi di €587 milioni nel 2023, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente. La strategia di crescita, secondo le comunicazioni del brand si basa su cinque pilastri: consolidare la leadership nelle sneakers, ampliare la notorietà del brand, espandere la presenza globale, valorizzare l’esperienza cliente (customer experience) e sfruttare nuove categorie di prodotto.

A guidare Golden Goose in questo percorso importante per la società sarà il ceo Marco Bizzarri. Lo scorso mese il consiglio di amministrazione ha infatti accolto il manager emiliano, ex presidente e ceo di Gucci. Nell’operazione, PedersoliGattai ha agito come advisor legale del management di Golden Goose.