Ecco dove investe la Gen Z

Più della metà della Gen Z (nati tra il 1996 e 2010) negli Stati Uniti, ha già fatto degli investimenti e il 41% investe principalmente in singoli titoli, secondo un recente report del CFA Institute.

Parte di questo interesse, nel bene e nel male, è guidato dalla “paura di perdere l’occasione” conosciuta come FOMO, inteso “Fear of Missing Out“. Di fatto secondo il report il 50% dei giovani investitori della Gen Z afferma di aver effettuato un “investimento guidato dalla FOMO”.

Mentre un recente sondaggio della Bank of America sui gestori di fondi ha mostrato che gli investitori stavano inseguendo profitti nel settore tecnologico grazie all’entusiasmo relativo all’intelligenza artificiale. Del resto, il strepitoso rally del Nasdaq Compisite nei primi sei mesi dell’anno, è stato principalmente il risultato della performance stellare di solo 7 società, tra le quali, Meta Platforms, Tesla ed Nvidia.

Vediamo quali sono i titoli preferiti dei giovani investitori ovvero la Gen Z.

Il Settore dell’AI

Le società investite nel settore dell’intelligenza artificiale sono saliti alle stelle quest’anno e due titoli, tra i grandi vincitori degli ultimi sei mesi, potrebbero regalare tante altre soddisfazioni agli investitori.

Il crescente dominio di Nvidia nella corsa ai chip AI e l’investimento di 10 miliardi di dollari di Microsoft in OpenAI, la società madre di ChatGpt, hanno contribuito a spingere questi due titoli dall’inizio dell’anno, con un aumento delle azioni rispettivamente del 195% e del 42%.

Secondo gli analisti, il vantaggio di questi due titoli è, che si sono mossi per primi nei rispettivi settori è ciò li manterrà tra i leader del boom dell’IA. Trovare leader in settori particolari con azioni scambiate a un fair value ovvero giusto valore è sempre una nota importante per le scelte di investimento, un promemoria importante per gli investitori della Generazione Z.

“Vediamo che il mercato si sta davvero espandendo verso Nvidia e Microsoft poiché saranno in prima linea in questa rivoluzione dell’IA”, ha detto in un intervista al sito Yahoo.com, Ken Mahoney di Mahoney Asset Management. “Sebbene il P/E di Nvidia sia alto, non ci sono altre auto che sfrecciano così velocemente lungo l’autostrada.”

Il settore dell’EV

Non sorprende nessuno, che Tesla dovrebbe essere la scelta preferita per gli investitori della Gen Z, secondo Jay Woods, Chief Global Strategist di Freedom Capital Markets. “Devi investire in un’azienda in cui credi e loro, la Gen Z, amano le auto elettriche, la tecnologia ed Elon Musk”, ha detto Woods a Yahoo Finance.

Il titolo Tesla è più che raddoppiato quest’anno, si tratta di un rialzo del 135% da inizio anno. Quel strepitoso rally ha spinto una manciata di analisti a mettersi in disparte. Ma nonostante lo scetticismo sulla sua valutazione attuale, molti vedono opportunità a lungo termine per la prossima generazione di investitori che cercano di possedere ciò che conoscono e di cui si fidano (in questo caso, Tesla).

L’analista di Barclays Dan Levy, che ha declassato il titolo il mese scorso, ha scritto in una nota ai propri clienti, che il team vede ancora “Tesla come il vincitore a lungo termine tra le case automobilistiche nella corsa verso un mondo EV”, mentre Adam Jonas di Morgan Stanley ha affermato che Tesla è ancora un “must have” ovvero un titolo che bisogna avere in portafoglio relativo al settore delle auto.

Il settore delle costruzioni di case

Gli acquirenti di case si stanno rivolgendo alle società di costruzione di nuove case a causa di una carenza nel mercato della rivendita, una tendenza che secondo Lee Munson, CEO Portfolio Wealth Advisors, sta rafforzando la performance dei titoli del settore delle costruzioni. Una tendenza, che sempre secondo Munson, rimarrà intatta per nel medio-lungo termine.

Munson ha nominato il titolo Lennar, in rialzo del 31% da inizio anno e D.R. Horton, che ha guadagnato il 27% nei primi sei mesi dell’anno, come due splendide scelte di investimento per la Gen Z.

“Si sommano la domanda ritardata dei millennial, il calo delle nuove abitazioni a causa della grande crisi finanziaria e le restrizioni urbanistiche impossibili nelle città più densamente popolate, e ora la domanda supera di gran lunga l’offerta”, ha dichiarato Munson. “In conclusione, se vuoi scommettere che devono essere costruite milioni di case, DR Horton e Lennar sono di gran lunga i maggiori protagonisti in termini di volume”.