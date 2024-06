Deutsche Bank: outlook positivo con riserve per il 2024, target rialzista per l’S&P 500

“Optimism with uncertainties ahead”: ottimismo – per ora – con incertezze future. È questo il titolo del World Outlook aggiornato di Deutsche Bank, che presenta le aspettative per i mercati finanziari da qui a fine anno. Secondo la banca tedesca, il miglioramento delle prospettive dovrebbe sostenere gli asset rischiosi anche nel breve termine. In questo contesto, gli strategist prevedono che l’S&P 500 raggiunga entro fine anno i 5.500 punti, a fronte dei circa 5.270 attuali.

Scenario in miglioramento ma con incognite

Man mano che ci si avvicina alla conclusione del primo semestre – sottolinea Deutsche Bank – le prospettive economiche globali appaiono sempre più positive, rispetto alla fine del 2023. Negli Usa si prefigura un atterraggio morbido, con un’economia straordinariamente resiliente rispetto ai rapidi rialzi dei tassi effettuati dalla Fed tra il 2022 e il 2023. La crescita sta accelerando anche in Europa, dopo la stagnazione degli ultimi due anni, e in Asia, grazie alla sorpresa positiva della Cina nel primo trimestre.

Detto ciò, restano molti ostacoli da superare, legati soprattutto alla politica monetaria ancora restrittiva e all’inflazione superiore agli obiettivi delle banche centrali in alcune grandi economie, tra cui Usa ed eurozona. A questi si aggiungono i tanti appuntamenti elettorali, su tutti le presidenziali statunitensi di novembre, e le tensioni geopolitiche, in particolare nel Medio Oriente e in Ucraina.

Le stime di Deutsche Bank sull’S&P 500

Questi fattori macroeconomici, secondo Deutsche Bank, contribuiranno a sostenere gli asset rischiosi, anche nel breve termine. Per quanto riguarda l’azionario, in particolare, gli analisti continuano ad essere costruttivi, alla luce degli ulteriori progressi attesi sul fronte macroeconomico.

Le previsioni della banca tedesca indicano un target a fine 2024 pari a 5.500 punti per l’indice S&P 500 e di 540 punti per lo Stoxx 600 (vs 518 attuali).

Negli Usa, i risultati positivi del primo trimestre hanno determinato una revisione al rialzo delle stime sugli utili nello scenario base da 250 a 258 dollari. Se la crescita macroeconomica rimarrà al di sopra del trend, come avvenuto per gli ultimi sette trimestri, la proiezione è invece di 271 dollari (stabile rispetto alle precedenti previsioni).

La view su settori e aree geografiche

Per quanto riguarda i singoli settori, Deutsche Bank rimane neutrale sul settore tecnologico e sulle mega cap growth, così come su industria ed energia. Il giudizio è overweight per finanziari, beni di consumo ciclici e materiali. Approccio più selettivo per quanto riguarda i settori più difensivi: overweight sulle utilities, neutral sul real estate e underweight su tutto il resto.

A livello geografico, DB consiglia un’esposizione più marcata sull’Europa ed è neutrale sui mercati emergenti, per via delle stime di utili in calo, specialmente in Cina. Non molto appetibile, invece, il rapporto rischio-rendimento sulle azioni giapponesi, per via delle prospettive legate allo yen.