Nvidia presenta Rubin, i nuovi chip di ultima generazione

Continua il fermento nel mercato dei chip per l’intelligenza artificiale. Il produttore di chip per l’AI, Nvidia continua a consolidare la sua posizione di leader nel campo della tecnologia AI. Questa domenica il CEO Jensen Huang ha annunciato la prossima generazione di chip AI, la piattaforma Rubin in occasione del Computex Trade Show di Taiwan. Huang si è portato avanti e ha presentato il ciclo annuale di aggiornamento per gli acceleratori di IA di Nvidia solo qualche mese dopo il lancio del chip Blackwell Ultra, che sarà in commercio nel 2025. Il mercato ha reagito positivamente alla presentazione di Huang, il titolo Nvidia accelera al rialzo (+4%) in apertura di Wall Street a 1.143 dollari per azione.

Nvidia presenta la piattaforma di prossima generazione, Rubin

La società, che si è trasformata da fornitore di schede grafiche (GPUs) per il gaming al produttore di chip per l’IA più prezioso del mondo, ha introdotto nuovi strumenti e modelli software che guideranno la prossima ondata di intelligenza artificiale generativa. Huang ha paragonato l’ascesa dell’IA a una nuova rivoluzione industriale, sottolineando il ruolo cruciale di Nvidia nel portare questa tecnologia sui computer personali.

Il dominio di Nvidia nel campo dell’IA è stato rafforzato dall’aumento degli investimenti nel settore, permettendo così alla società di ampliare la propria base clienti oltre i giganti del cloud computing. Huang prevede che una vasta gamma di settori, dalla costruzione navale alla farmaceutica, integreranno l’IA nelle loro operazioni. Il ceo di Nvidia ha inoltre ribadito la sua affermazione precedente secondo cui le aziende senza capacità AI rischiano di rimanere indietro.

“Stiamo assistendo a un’inflazione computazionale,” ha detto Huang, evidenziando la crescita esponenziale delle esigenze di elaborazione dei dati. Secondo Huang i metodi di calcolo tradizionali sono insufficienti e l’approccio di calcolo accelerato di Nvidia offre significativi risparmi sui costi e sull’energia, fino al 98% e al 97% rispettivamente. Sebbene abbia ammesso che queste cifre potrebbero essere esagerate, Huang ha insistito sul fatto che sottolineano l’efficienza economica della tecnologia di Nvidia.

Il mercato ha reagito positivamente agli annunci del ceo Huang. Le azioni del gigante nel settore dei chip, TSMC sono salite fino al 3,9%, mentre Wistron Corp ha registrato un aumento del 4%.

Nvidia ha anche annunciato la disponibilità generale di prodotti precedentemente annunciati come Spectrum X per il networking e Nvidia Inference Microservices (NIM), descritti da Huang come “IA in una scatola”. I prodotti NIM, disponibili gratuitamente con una tariffa d’uso per l’implementazione, consentono alle aziende di implementare servizi IA più rapidamente.

In una dimostrazione delle capacità dei gemelli digitali, Huang ha presentato la piattaforma Omniverse di Nvidia e il suo gemello digitale della Terra, noto come Earth 2. Questo modello virtuale mira a migliorare la modellazione dei modelli meteorologici e altre simulazioni complesse. Ha anche notato che i produttori taiwanesi come Foxconn stanno utilizzando questi strumenti per pianificare e gestire le loro fabbriche in modo più efficiente. Gli annunci strategici di Nvidia al Computex evidenziano la sua incessante innovazione e il suo ruolo centrale nel plasmare il futuro dell’IA in vari settori.