I prestiti di fondi per scommesse rischiose hanno portato FTX al collasso. SoftBank, rosso di $100mln dalla partecipazione in FTX

Il crypto exchange FTX ha prestato miliardi di dollari di fondi dei propri clienti per finanziare scommesse rischiose dalla società affiliata, Alameda Research, confermano fonti anonime del Wall Street Journal.

Il ceo di FTX, Sam Bankman-Fried ha dichiarato negli incontri con gli investitori questa settimana che Alameda deve a FTX circa $ 10 miliardi, hanno affermato persone con familiarità della questione. FTX ha concesso prestiti ad Alameda utilizzando il denaro che i clienti avevano depositato in borsa per scopi di trading, una decisione che SBF ha descritto come un errore di valutazione. Secondo il Wall Street Journal, FTX aveva 16 miliardi di dollari di fondi dei clienti, il che vuol dire che ha prestato più della metà della disponibilità dei clienti alla sua consociata Alameda.

Ricordiamo che FTX ha sospeso i prelievi dei clienti all’inizio di questa settimana dopo aver ricevuto richieste di prelievi di circa $ 5 miliardi la domenica, ha spiegato SBF in un tweet giovedì mattina. La crisi ha costretto FTX a lottare per un investimento di emergenza.

Martedì circolavano voci di un accordo con Binance per la vendita di FTX ma il giorno dopo il primo ha abbandonato le trattative. Binance ha affermato che i problemi di FTX erano “al di là del nostro controllo o della nostra capacità di aiutare”.

La Securities and Exchange Commission (la Consob americana) e il Dipartimento di Giustizia stanno indagando su FTX dopo l’improvvisa implosione di questo inizio settimana, conferma Bloomberg News.

Mentre, giovedì la Securities Commission delle Bahamas ha dichiarato di aver congelato gli asset di FTX Digital Markets, la sussidiaria bahamiana di FTX. La commissione ha affermato di aver nominato un liquidatore provvisorio e che nessun patrimonio detenuto dall’azienda può essere trasferito senza l’approvazione di quest’ultimo.

Il fallimento di FTX nel soddisfare le richieste di prelievo ha scioccato gli investitori retail del mondo crypto ha danneggiato gravemente la reputazione e la credibilità di Sam Bankman-Fried, che aveva abbracciato la regolamentazione delle valute digitali e si era autodefinito un imprenditore crittografico guidato dall’etica e dalla filantropia.

“Una piattaforma di scambi non dovrebbe davvero avere problemi a ottenere i propri depositi dai clienti”, afferma Frances Coppola, Economista basato nel Regno Unito. “Non dovrebbe fare nulla con quelle risorse. I soldi dovrebbero essere letteralmente seduti lì in modo che le persone possano usarli”.

La scoperta dei prestiti di fondi dei clienti, indica che la radice del collasso di FTX risiede nel rapporto con Alameda Research. Società nota per strategie di trading aggressive finanziate con denaro preso in prestito e gestita dall’amica e presunta ex fidanzata di Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison.

Il fallimento di FTX ha causato uno dei sell-off più pesanti del mondo cripto, che ha incluso tutti i tipi di crypto assets. Il Bitcoin oggi rimane a 17.320 dollari in calo dell’1,7%, mentre l’Ether perde quasi il 2% a 1,271 dollari.

Softbank perderà circa $ 100 milioni dalla partecipazione in FTX

Il gruppo SoftBank ha investito circa $ 100 milioni in FTX.com (società afiliata commerciale di FTX) e prevede di svalutare l’intero valore della partecipazione, secondo fonti di Bloomberg News.

La società giapponese aveva investito un totale di meno di 100 milioni di dollari e aveva mantenuto l’investimento vicino al costo, invece di aumentare la valutazione e registrare un profitto, ha confermato la fonte a conoscenza dei fatti, chiedendo di non essere identificata perché i dettagli sono privati. SoftBank probabilmente ridurrà la partecipazione nel trimestre di dicembre.