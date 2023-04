Buffett scarica i colossi bancari USA. Ecco perché

In una recente intervista alla CNBC, l’oracolo dell’Omaha, Warren Buffett ha dichiarato di aver scaricato le sue quote in diverse banche statunitensi perché i manager stavano assumendo rischi “stupidi”, usando trucchi contabili ingannevoli in modo da gonfiare i propri profitti. Buffett é inoltre, altrettanto sicuro che alla fine avrebbero pagato le conseguenze dei loro comportamenti poco corretti.

Buffett e l’allarme sulle banche

Il fondatore e ceo di Berkshire Hathaway ha notato che diverse banche stavano valutando le loro attività basandosi sui costi anziché sul valore di mercato. E questo ha gonfiato artificialmente i loro profitti, ingannando così investitori e analisti.

Buffett ha inoltre osservato che le banche hanno commesso un errore fondamentale non allineando le loro attività e passività. Ad esempio, hanno utilizzato i depositi dei clienti che potevano essere ritirati immediatamente e li hanno utilizzati per acquistare titoli di Stato a lunga scadenza e titoli garantiti da ipoteca.

La Silicon Valley Bank ha fatto esattamente questo ed è crollata in seguito ad un’ondata di prelievi a marzo.

“Non mi piace quando le persone si concentrano troppo sui numeri relativi agli utili e dimenticano quelli che a mio avviso sono i principi bancari di base”, ha detto Buffett riguardo alla sua decisione di ridurre l’esposizione verso le banche. “Credevo che le banche potessero finire nei guai solo per il tipo di cose che facevano”, ha continuato. “Non mi piaceva l’attività bancaria ancora prima della recente crisi”.

La leggenda vivente di Wall Street ha fatto riferimento alla sua scommessa relativa a Wells Fargo. Il miliardario 92enne ha investito nel colosso di Wall Street nel 1989 e lo e lo considerava una pietra miliare del suo portafoglio azionario per molti anni, ma ha venduto l’ultima delle sue azioni nel primo trimestre del 2022. “Ho venduto banche che Berkshire possedeva da 25 – 30 anni”, ha affermato Buffett.

I titoli bancari che ha venduto Berkshire

Negli ultimi tre anni, Berkshire ha scaricato le partecipazioni in JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, M&T Bank e PNC Financial secondo i documenti della Securities and Exchange Commission.

Ha anche ridotto la sua partecipazione in BNY Mellon del 69% e la sua partecipazione in US Bank del 95%. Le vendite hanno ridotto il valore delle posizioni da quasi 12 miliardi di dollari alla fine del 2019 a meno di 1,5 miliardi di dollari alla fine del 2022.

I titoli bancari che ha acquistato Berkshire

D’altra parte, ha acquistato nuove posizioni in Citigroup, Ally Financial, Jefferies e NuBank. Inoltre ha aumentato anche la sua partecipazione in Bank of America di oltre il 9% e considera ancora l’istituto di credito come la sua punta di diamante insieme al colosso tech Apple.

Nonostante gli acquisti sopra elencati di Berkshire, il valore complessivo delle sue azioni bancarie è diminuito del 49% negli ultimi tre anni, da 75 miliardi di dollari a 39 miliardi di dollari.

Berkshire rivela ogni trimestre il valore totale dei suoi titoli bancari, assicurativi e finanziari. Il totale é passato da 102 miliardi di dollari alla fine del 2019 a 70 miliardi di dollari alla fine del 2022. Inoltre, la categoria di azioni è passata dal 41% dell’intero portafoglio azionario a meno del 25%.