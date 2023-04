Warren Buffett scommette sempre più sul Giappone. Ecco su quali titoli

In Giappone positività sull’indice Nikkei che chiude la seduta in rialzo di oltre l’1%, dopo che Warren Buffett ha dichiarato il suo crescente interesse per il mercato azionario giapponese, e in particolare su alcune tra le più importanti società del Paese.

Buffett vola in Giappone

Warren Buffett, in un’intervista al quotidiano economico giapponese Nikkei, ha affermato che sta prendendo in considerazione ulteriori investimenti nelle cinque più importanti società finanziarie giapponesi, aggiungendo anche di essere “molto orgoglioso” dei suoi investimenti nel Paese. Al momento, infatti, il fondatore della Berkshire Hathaway in Giappone detiene solo azioni di società commerciali, ma presto potrebbe prendere in considerazione altri settori.

Intanto, Warren ha rivelato che di recente la Berkshire Hathaway ha aumentato la sua partecipazione nelle cinque principali società commerciali del Giappone che è salita al 7,4% ciascuna su: Itochu Corporation, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Marubeni e Sumitomo Corp.

Azioni giapponesi in rialzo

Questo ha innescato gli acquisti su questi titoli che hanno beneficiato delle dichiarazioni del noto imprenditore americano. In tal senso, Le azioni di Mitsubishi sono aumentate del 2,7%, Mitsui & Co ha guadagnato il 2,6%, Itochu Corp è salito del 2,5%, mentre Marubeni è salita del 3,7% e Sumitomo Corp è aumentato del 2,7%.

Buffett si trova in viaggio per la seconda volta in Giappone e ha dichiarato a Nikkei di aver in programma un incontro con queste cinque società più avanti in settimana “per discutere davvero delle loro attività e sottolineare il nostro sostegno”.

Le cinque maggiori società commerciali del Giappone sono note come sogo shosha, ovvero conglomerati che agiscono storicamente come banche d’investimento e private equity, le quali sono attive in molti settori, dai metalli al cibo e ai tessuti.