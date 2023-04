Tesla prosegue con la riduzione dei prezzi delle auto. Il produttore di macchine elettriche ha tagliato ancora una volta il prezzo dei modelli principali, un ulteriore segno che il ceo Elon Musk è disposto a sacrificare la redditività della società per alimentare la domanda.

La casa automobilistica con sede ad Austin, in Texas, ha ridotto il prezzo della Model Y del 5,6% a $49.990, si legge nel sito di Tesla. Mentre per quanto riguarda il modello di base, il Model 3 il costo è sceso del 4,7% a $39.990.

Il titolo viaggia al ribasso nel premarket del 2,6% e prezza 179 dollari per azione in attesa dei conti relativi al primo trimestre in uscita oggi dopo la chiusura delle contrattazioni.

Tesla taglia i prezzi delle auto

Questo è la seconda riduzione dei prezzi questo mese delle macchine Tesla negli Stati Uniti dopo che per diversi mesi le consegne sono stati inferiori alle aspettative di degli analisti.

Detto ciò la società si trova in una posizione favorevole tra i produttori di veicoli elettrici USA, perché gode di ampi margini di profitto a differenza dei propri competitor storici tra cui Ford Motor e i nuovi brand come Rivian e Lucid che faticano a fare soldi a volumi inferiori.

Dopo le prime riduzioni di prezzo a livello di gamma all’inizio di quest’anno, Musk ha dichiarato durante una call con gli investitori relativa al 25 gennaio che gli ordini stavano procedendo a quasi il doppio del tasso di produzione.

Tesla non è stata in grado di sostenere la dinamica domanda-offerta: le consegne del primo trimestre sono aumentate di circa il 4% rispetto ai tre mesi precedenti e inoltre, ha prodotto quasi 18.000 auto in più rispetto a quelle consegnate ai clienti.

Nonostante un secondo giro di riduzioni di prezzo per le Model S e X all’inizio di marzo, Tesla ha consegnato solo 10.695 di quei veicoli nei primi tre mesi dell’anno, il minimo dal terzo trimestre del 2021.

Oggi i conti dopo la chiusura di Wall Street

Tesla dovrebbe pubblicare gli utili relativi al primo trimestre mercoledì dopo la chiusura dei mercati USA. Il focus degli investitori rimarrà sul taglio dei prezzi e soprattutto l’impatto che avrà sui margini di profitto.

Daniel Ives di Wedbush Securities un Tesla bull di lungo data, ha scritto domenica che il focus principale degli investitori è capire la struttura dei margini del business a seguito dei tagli dei prezzi dei veicoli. Ives ha affermato che “la corsa agli armamenti dei veicoli elettrici si sta riscaldando a livello globale”. Inoltre, Ives ha mantenuto un rating “outperform” e un obiettivo di prezzo di 225 dollari per azione. “Continuiamo a credere fermamente che i tagli di prezzo aggressivi da parte di Tesla siano stati una mossa intelligente per Musk che difendere il suo territorio EV”.

Un’altra preoccupazione è la misura in cui i produttori di vecchio stampo stanno aumentando la produzione di veicoli elettrici, attirando i consumatori dal portafoglio limitato di modelli di Musk, secondo quanto hanno scritto nella nota degli analisti di Bloomberg Intelligence.

Ricordiamo che qualche giorno fa, la società guidata da Musk ha già pubblicato le consegne relative del primo trimestre dell’anno. Le vendite relative al primo trimestre del 2023, sono state pari a 422.875 unità (con una produzione totale del primo trimestre a quota 440.808 unità). Un dato record anche se leggermente al di sotto delle stime dettate dal Ceo Elon Musk, che si aspettava un ritmo di produzione più rapido in modo da garantire un incremento del 50% rispetto all’anno scorso.