La holding di Buffett, Berkshire Hathaway, ha deciso di liquidare alcune partecipazioni azionarie nel terzo trimestre dell’anno ed aumentare la liquidità, raggiungendo una cifra record di 157,2 miliardi di dollari. Nel dettaglio, sono state vendute le partecipazioni nei giganti General Motors e Procter & Gamble (P&G). Inoltre, Berkshire Hathaway ha fatto sapere di aver ridotto le quote in Amazon e Johnson & Johnson.

Buffett, ecco cosa ha venduto

Nel trimestre terminato il 30 settembre Berkshire ha venduto 7 miliardi di dollari di azioni, compresi alcuni dei suoi cavalli di battaglia come Chevron e GM. In un documento 13F presso alla Sec, che descrive nel dettaglio le partecipazioni azionarie della holding di Buffett in società quotate a New York non sono emersi i nomi di GM e P&G, dopo aver segnalato a giugno partecipazioni di 848 milioni di dollari e 48 milioni di dollari rispettivamente. Inoltre, nel documento si legge che Buffett ha ridotto le quote in Amazon del 5%.

Berkshire ha inoltre venduto posizioni minori in Procter & Gamble, Mondelez e United Parcel Service (UPS), riducendo al contempo i suoi investimenti in Chevron e HP, tra gli altri. Secondo il documento depositato presso alla Sec Berkshire ha inoltre venduto la propria partecipazione da 621 milioni di dollari in Celanese, società di materiali speciali.

Tra le vendite effettuate nel terzo trimestre, Berkshire ha liquidato le quote nella società di videogiochi Activision Blizzard, acquistata recentemente da Microsoft e ha ridotto le sue partecipazioni nell’assicuratore sulla vita Globe Life.

Buffett, i nuovi acquisti

Dal recente report sui conti relativi al terzo trimestre di Berkshire è emerso che la società è stata un venditore netto di azioni nel periodo, scaricando equity per un valore di circa 7 miliardi di dollari rispetto agli acquisti pari a 1,7 miliardi di dollari. Nei primi nove mesi del 2023 Berkshire ha venduto 23,6 miliardi di dollari netti di azioni, rispetto agli acquisti netti di 48,9 miliardi di dollari nello stesso periodo di un anno fa, secondo i documenti presentati dalla società.

Tra le nuove posizioni è emersa una partecipazione di 8 milioni di dollari in Atlanta Braves Holdings, che controlla la squadra della Major League Baseball e The Battery Atlanta.

Alla fine del terzo trimestre, il 78% del portafoglio azionario di Berkshire era concentrato in cinque società: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola e Chevron.

Berkshire ha chiuso il trimetre terminato a settembre con liquidità record pari 157,2 miliardi di dollari, in crescita di quasi 10 miliardi di dollari rispetto alla chiusura del secondo trimestre. La società ha inoltre effettuato buyback (acquisto di azioni proprie) per 1,1 miliardi di dollari.