Berkshire Hathaway: Buffett scarica HP, quota al di sotto del 10%

La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha continuato la sua serie di vendite di HP, scaricando azioni del produttore di stampanti e PC per 10 giorni consecutivi e riducendo la sua partecipazione al 9,9%, come risulta da un nuovo documento normativo.

Martedì il conglomerato ha venduto più di 3 milioni di azioni HP. In totale, ha scaricato oltre 23 milioni di azioni per quasi 620 milioni di dollari, a un prezzo medio di vendita di 26,84 dollari. Dopo le vendite di martedì, Berkshire deteneva 97,8 milioni di azioni, per un valore di 2,57 miliardi di dollari in base al prezzo di chiusura di giovedì di 26,23 dollari.

Ora che la quota di Berkshire è inferiore al 10%, l’azienda non è tenuta a segnalare tempestivamente le transazioni azionarie correlate.